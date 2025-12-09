Cooler Kopf, langer Atem: Warum Anleger gerade jetzt Disziplin brauchen

Die Wochen vor Weihnachten sind traditionell volatil, doch in diesem Jahr ist die Nervosität an den Märkten besonders ausgeprägt.

In den Wochen vor Weihnachten herrscht an den Finanzmärkten traditionell erhöhte Nervosität - 2025 mehr denn je. Gerade jetzt zeigt sich, welche Anlegerinnen und Anleger über Disziplin, Geduld und einen klaren Blick verfügen. Die Vermögensverwalter von Früh & Partner in Vaduz, Liechtenstein, erklären, warum langfristiges Denken und eine ruhige Hand wichtiger sind als jede Prognose - und wie der Ansatz des Value Investing nach Warren Buffet auch in hektischen Zeiten Orientierung gibt.

Vaduz, Dezember 2025 - Die Wochen vor Weihnachten sind traditionell volatil, doch in diesem Jahr ist die Nervosität an den Märkten besonders ausgeprägt. Die Kombination aus den letzten Zinsentscheidungen des Jahres, uneinheitlichen Konjunktursignalen und der Frage, wie sich politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2026 entwickeln werden, sorgt für eine spürbare Verunsicherung. Viele Anlegerinnen und Anleger fürchten, den richtigen Moment zu verpassen - oder in einer Phase ungewöhnlicher Schwankungen falsch zu reagieren. Genau diese Gemengelage macht den Dezember zu einer Zeit, in der Anleger besonders gefährdet sind, überstürzt zu handeln.

Für die Vermögensverwalter von Früh & Partner in Vaduz ist der Jahresendstress daher ein idealer Anlass, an die Grundregeln erfolgreicher Geldanlage zu erinnern. "In Phasen hoher Unruhe entsteht häufig das Gefühl, man müsse etwas tun", sagt Ralph Früh, Vorsitzender der Geschäftsleitung. "Doch genau dann ist es entscheidend, einen kühlen Kopf zu bewahren. Erfolgreich sind nicht jene, die am lautesten auf jede neue Nachricht reagieren, sondern jene, die diszipliniert bleiben und langfristig denken."

Die Versuchung, hektisch umzuschichten, sei im Dezember besonders groß, weil geringere Handelsvolumina die Ausschläge an den Märkten verstärken. Viele Tagesmeldungen wirken in dieser Zeit relevanter, als sie es tatsächlich sind. Früh warnt davor, sich von der Stimmung treiben zu lassen. Kurzfristige Trends, politische Entscheidungen oder emotionale Einschätzungen hätten in der Vergangenheit immer wieder zu Fehlentscheidungen geführt, während geduldige Anleger am Ende profitierten. "Die Kapitalmärkte haben sämtliche Krisen überstanden - und sie haben immer wieder gezeigt, dass sich Qualität langfristig durchsetzt", erklärt er.

Wann ist der richtige Einstieg bei der Geldanlage?

Der Ansatz von Früh & Partner beruht genau auf dieser Erfahrung. Die Vermögensverwalter investieren bewusst nach den Prinzipien des Value Investing - jenem Ansatz, den Investoren-Legende Warren Buffet seit Jahrzehnten erfolgreich verfolgt. Es geht darum, Unternehmen nach ihrem inneren Wert zu bewerten und dann einzusteigen, wenn die Börse diesen Wert nicht richtig widerspiegelt. Die Analysten des Hauses durchleuchten Geschäftsmodelle, sprechen mit Wettbewerbern und Managementteams und prüfen sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren. "Für uns zählt die unternehmerische Substanz - nicht die Marktstimmung", sagt Früh. "Wenn die Geschäftsmodelle solide sind und das Management bewiesen hat, dass es auch schwierige Jahre meistern kann, bleiben wir überzeugt investiert."

Besonders wichtig ist dem Unternehmen die emotionale Distanz zum Marktgeschehen. Anleger, so Früh, sollten sich nicht von Schlagzeilen treiben lassen, die gerade im Dezember stark schwanken. Die Erfahrung zeige, dass viele Krisen an den Börsen schneller vergingen, als sie entstanden. Marktverwerfungen seien oft nicht mehr als günstige Einstiegschancen, die man nutzen könne, wenn man nicht in Panik verfalle. Früh erinnert an die Finanzkrise 2008, an die Corona-Verwerfungen 2020 oder an abrupte Stimmungseinbrüche nach politischen Entscheidungen: In nahezu allen Fällen erholten sich die Märkte deutlich schneller, als es die Stimmung im jeweiligen Moment vermuten ließ.

Stress reduzieren, bessere Ergebnisse erzielen

Der Jahresabschluss bietet daher weniger Grund für Aktionismus, sondern vielmehr die Möglichkeit, innezuhalten und das Vermögen mit nüchternem Blick zu betrachten. Gerade Anleger, die strukturiert und breit gestreut investieren, haben statistisch die besten Chancen, erfolgreich durch wechselhafte Perioden zu kommen. Früh betont, dass langfristige Ansätze nicht nur Stress reduzieren, sondern in der Regel auch bessere Ergebnisse erzielen. "Anlegerinnen und Anleger brauchen kein Orakel", sagt er. "Sie brauchen eine klare Philosophie, eine saubere Analyse und die Geduld, ihre Linie auch in turbulenten Wochen wie diesen beizubehalten."

So wird der Dezember nicht zum Risiko, sondern zur Einladung, das Wesentliche in den Blick zu nehmen: gute Unternehmen, eine klare Strategie und die Fähigkeit, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. "Wer die Feiertage nutzt, um Distanz zum Lärm der Märkte zu gewinnen, macht vieles richtig", fasst Früh zusammen. "An den Börsen belohnt die Zeit - und nicht die Hektik."

--------------------------------------------------------------

Über die Früh & Partner Vermögensverwaltung

Die Früh & Partner Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein, verwaltet Kundengelder von über 2,2 Milliarden Euro nach den Prinzipien des Value Investing. Ziel ist es, transparente, nachvollziehbare und langfristig erfolgreiche Anlagestrategien zu entwickeln - unabhängig von kurzfristigen Markttrends.

--------------------------------------------------------------

Für Presseanfragen und Terminvereinbarungen kontaktieren Sie bitte:

Wilfried Große-Berg, Peter Eulen

Telefon: +49-221-752 02 50

E-Mail: redaktion@infokontor.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

infokontor GmbH

Herr Wilfried Große-Berg

Bodinusstr. 1

50735 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-7520250

web ..: http://www.infokontor.de

email : redaktion@infokontor.de

Pressekontakt:

infokontor GmbH

Herr Wilfried Große-Berg

Bodinusstr. 1

50735 Köln

fon ..: 0221-7520250

web ..: http://www.infokontor.de

email : redaktion@infokontor.de