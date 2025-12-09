TENUTA LILIANA 2023 Zeitgenössische Eleganz mit tiefen Wurzeln

Für Tenuta Liliana, ein junges Weingut in Parabita im Salento, dem Süden Apuliens, markiert der Jahrgang 2023 ein neues Kapitel in der Geschichte der Authentizität und Eleganz seines Terroirs.

Ein ausdrucksstarker, schlank-eleganter „Tenuta Liliana“ ist aus der Interpretation dieses Jahrgangs des Cabernet Sauvignon, der symbolträchtigen Rebsorte des Weinguts, entstanden. Mediterrane Energie verband sich mit einem ungemütlichen Frühjahr und den kargen Böden des Weinguts und brachte einen weichen und zugleich lebendigen Rotwein mit der geschützten geografischen Angabe IGP Salento hervor.

Einerseits stellten die häufigen Regenfälle im Mai und Juni das technische Team vor große Herausforderungen, andererseits füllten sie die Wasserreserven des Bodens wieder auf und stillten den Durst der an eine trocknere „Ernährung” gewöhnten Reben. Die heißen und windigen Sommermonate ermöglichten es dann dem Cabernet Sauvignon und seinen Tanninen, ruhig und voll auszureifen, was dem Wein eine wunderbare Harmonie bescherte.

„Dieses Gebiet ist für uns Heimat, Ursprung und Zukunft“, erklärt Antonio Intiglietta, der das Weingut zusammen mit seiner Frau Liliana konzipiert hat als eine Art „poetischen Akt“, der ihrer geliebten Heimat gewidmet ist.

„Der Cabernet Sauvignon ermöglicht es uns, die verborgenste und kosmopolitischste Seite dieses Landstrichs zum Ausdruck zu bringen und jedes Jahr neue und überraschende Nuancen zu offenbaren, auch in komplexen Jahrgängen wie 2023.“

Zum Weingut Tenuta Liliana gehören heute 13 Hektar Rebfläche, seit 2024 bio-zertifiziert, die in fünf Parzellen unterteilt und fast ausschließlich mit Cabernet Sauvignon bepflanzt sind. Der technische Direktor Andrea Fattizzo greift, unterstützt vom beratenden Önologen Carlo Ferrini, aus jeder Parzelle die charakteristischsten Noten auf, um im Glas ein ehrliches und einzigartiges Porträt des Terroirs des Weinguts zu zeichnen.

Die Trauben für den „Tenuta Liliana” 2023 wurden in der zweiten Septemberhälfte von Hand gelesen und im Hightech-Keller vinifiziert, der aus einem alten Carparo-Steinbruch (Tuffstein der Murgia) entstanden ist. Nach einer ersten Vinifikation in konischen Edelstahltanks reifte der Wein etwa 8 Monate lang in Barrique- und Tonneaux-Fässern aus französischer Eiche, ganz im Sinne des nüchternen und zurückhaltenden Stils des Weinguts.

Vom „Tenuta Liliana” 2023, der jetzt auf dem Markt erhältlich ist, wurden rund 20.000 Flaschen abgefüllt.

*

Das Weingut Tenuta Liliana wurde 2017 in Parabita, im Herzen des Salento, von Antonio und Liliana Intiglietta gegründet, Unternehmern, die aus Apulien stammen und Adoptiv-Mailänder wurden. Seitdem arbeitet die Tenuta Liliana daran, authentisch und sehr persönlich von der Anmut und Kraft ihres Territoriums zu erzählen, und das vor allem durch den Cabernet Sauvignon. Diese edle Rebsorte ist der unangefochtene Protagonist des Weinguts und wächst auf fast 90 % der Rebfläche. Der Salento IGP „Tenuta Liliana“, ein reiner Cabernet Sauvignon, ist der erste Wein, den das Weingut produziert.