Gold Royalty gibt Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung bekannt

BASISPROSPEKT UND VORLÄUFIGER PROSPEKTZUSATZ VERFÜGBAR, ENDGÜLTIGER PROSPEKTZUSATZ INNERHALB VON ZWEI WERKTAGEN AUF SEDAR+ VERFÜGBAR

Vancouver, British Columbia - 8. Dezember 2025 - Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) (- www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-futur... -) freut sich bekannt zu geben, das man aufgrund der übermäßigen Nachfrage mit National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets und RBC Capital Markets als gemeinsame Konsortialführer im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die Emissionsbanken) vereinbart hat, den Umfang seiner zuvor angekündigten Festübernahmefinanzierung zu erhöhen. Gold Royalty wird nun 22.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 4,00 US-Dollar pro Stammaktie (der Angebotspreis) ausgeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 90,0 Millionen US-Dollar entspricht (das Angebot). Das Unternehmen hat den Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien zu erwerben, was dem Unternehmen einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu etwa 103,5 Millionen US-Dollar einbringen würde.

In allen anderen Punkten bleiben die Bedingungen des Angebots und die Verwendung der Erlöse unverändert, wie zuvor in der ursprünglichen Pressemitteilung vom 8. Dezember 2025 bekannt gegeben. Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen der NYSE American gemäß ihren geltenden Notierungsanforderungen, voraussichtlich am oder um den 11. Dezember 2025 (das Abschlussdatum) erfolgen.

Das Angebot wird in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec und Nunavut mittels eines Prospektnachtrags zum kanadischen Kurzprospekt der Gesellschaft vom 2. August 2024 durchgeführt. Das Unternehmen hat außerdem bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eine Registrierungserklärung auf Formular F-3 (Aktenzeichen 333-280817) eingereicht, die von der SEC am 2. August 2024 für wirksam erklärt wurde. Die Wertpapiere im Rahmen des Angebots werden ausschließlich mittels eines Prospekts, einschließlich eines Prospektnachtrags, angeboten, der Teil der Registrierungserklärung ist. Ein vorläufiger Prospektnachtrag und der dazugehörige Prospekt, die sich auf das Angebot beziehen und dessen Bedingungen beschreiben, wurden bei der SEC eingereicht. Das Angebot kann auch auf der Grundlage einer Privatplatzierung in anderen internationalen Rechtsordnungen unter Berufung auf geltende Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen erfolgen. Vor einer Investition sollten potenzielle Anleger den kanadischen Basisprospekt und den dazugehörigen Prospektzusatz oder die Registrierungserklärung, einschließlich des darin enthaltenen US-Basisprospekts und des dazugehörigen Prospektzusatzes, sowie gegebenenfalls die dazugehörigen oder durch Verweis einbezogenen Dokumente lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten.

Diese Dokumente können kostenlos über das System für die elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage (SEDAR+) unter www.sedarplus.ca und über das System der SEC für die elektronische Datenerfassung, -analyse und -abfrage (EDGAR) unter www.sec.gov abgerufen werden. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Basisprospekts, des vorläufigen Prospektnachtrags und des endgültigen Prospektnachtrags (nach Einreichung) sowie aller Änderungen an den Dokumenten ist in Kanada kostenlos erhältlich bei National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca , bei BMO Nesbitt Burns Inc., Attn: Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, telefonisch unter (905)-791-3151 oder per E-Mail unter torbramwarehouse@datagroup.ca oder bei RBC Dominion Securities Inc., Attn: Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2, , telefonisch unter (416)-842-5349 oder per E-Mail unter Distribution.RBCDS@rbccm.com , und in den Vereinigten Staaten durch Kontaktaufnahme mit National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, telefonisch unter (416)-869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca , von BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York, 10036 oder per E-Mail unter bmoprospectus@bmo.com , oder von RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098; Attn: Equity Syndicate, oder per E-Mail an equityprospectus@rbccm.com unter Angabe einer E-Mail-Adresse oder Anschrift, je nach Bedarf.

Es wird erwartet, dass die Lieferung der Stammaktien gegen Zahlung des Kaufpreises am oder um den Abschlussdatum erfolgt, das drei Geschäftstage nach dem Datum des Prospektnachtrags liegt (dieser Abrechnungszyklus wird als T+3 bezeichnet). Gemäß Regel 15c6-1 des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung müssen Transaktionen auf dem Sekundärmarkt in der Regel innerhalb eines Geschäftstages abgewickelt werden (dieser Abrechnungszyklus wird als T+1 bezeichnet), sofern die Parteien einer solchen Transaktion nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren. Dementsprechend müssen Käufer, die ihre Stammaktien vor dem Abschlussdatum handeln möchten, aufgrund der Tatsache, dass die Stammaktien nicht in T+1 abgerechnet werden, zum Zeitpunkt eines solchen Handels einen alternativen Abrechnungszyklus angeben, um eine fehlgeschlagene Abrechnung zu vermeiden. Käufer von Stammaktien, die ihre Stammaktien vor dem Abschlussdatum handeln möchten, sollten sich an ihre eigenen Berater wenden. Die Notierung der Stammaktien unterliegt der Erfüllung aller Notierungsanforderungen der NYSE American.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold spezialisiertes Lizenzgebührenunternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Seine Mission ist es, in hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio an Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen aufzubauen, das unseren Aktionären überdurchschnittliche langfristige Renditen erzielt. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Netto-Hütten-Lizenzgebühren für Goldgrundstücke in Amerika.

Gold Royalty Corp. Kontakt

Jackie Przybylowski

Vizepräsidentin, Kapitalmärkte

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Akquisition, des Umfangs und des Zeitpunkts des Angebots, des Abschlusses des Angebots, der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit dem Angebot, der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und der Notierung der Stammaktien an der NYSE American. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie , may, will, expect, intend, believe, plans, anticipate oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, darunter die Annahme, dass die Bedingungen für das Angebot und die Übernahme erfüllt werden und alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das Angebot rechtzeitig eingeholt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Möglichkeit, dass das Angebot nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden, die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, weil die Bedingungen für den Abschluss nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt sind, sowie andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, in seiner Registrierungserklärung, in den Prospekten und Prospektnachträgen im Zusammenhang mit dem Angebot und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten aufgeführt sind, die unter seinen Profilen auf www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen, Prospekten und Prospektnachträgen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

