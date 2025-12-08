Strategische Kooperationsankündigung – Asien-Pazifik-Strategie

Im Rahmen unserer globalen Partnerschaft mit Invesco startet Silvercrest Jefferson eine gezielte Initiative zur Stärkung der Präsenz in Asien. Diese regionale Strategie konzentriert sich auf den Zugang zu wachstumsstarken Sektoren in China, Südostasien und Indien unter Nutzung der regionalen Infrastruktur, Forschung und Ausführungskapazitäten von Invesco.

Wichtige Highlights

Gemeinsame Entwicklung asienspezifischer quantitativer Handelsmodelle

Priorisierter Zugang zu IPOs und Private Placements in Hongkong und Singapur

Aufbau eines institutionellen Handelskorridors für Tokio–Hongkong–Singapur

Lösungen für grenzüberschreitende Besteuerung und Vermögensmobilität für asiatische Family Offices

Regionale Strategische Initiativen

- Einrichtung eines Pan-Asien-Tech- und Fintech-Strategie-Desks

- Strategische Workshops mit institutionellen Investoren im asiatisch-pazifischen Raum

- Erweiterung der Handelsfenster in Asien und Management von Währungsrisiken

Über Silvercrest Jefferson

Silvercrest Jefferson ist eine globale Investmentplattform, die sich auf institutionelle Handelsstrategien, grenzüberschreitende Vermögensallokation und quantitative Innovation konzentriert. Wir arbeiten mit führenden internationalen Institutionen zusammen, um unseren Kunden in allen Regionen zugeschnittene Investmentchancen zu bieten.