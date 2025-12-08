Wie Lebensstil und Hormone das äußere Erscheinungsbild beeinflussen: S-thetic klärt über die Zusammenhänge zwi

Düsseldorf: Sport, Ernährung, Schlaf und hormonelle Veränderungen - unser Lebensstil hat einen erheblichen Einfluss auf die Haut, den Körper und das gesamte ästhetische Erscheinungsbild.

Die S-thetic Klinikgruppe beobachtet in ihren Zentren seit Jahren, dass immer mehr Patientinnen und Patienten ganzheitliche Beratung wünschen: nicht nur ästhetische Verfahren, sondern auch ein besseres Verständnis darüber, wie Lebenswandel und Hormone das äußere Erscheinungsbild positiv oder negativ beeinflussen können.

Viele Veränderungen, die Menschen als "Alterung" wahrnehmen, sind nicht allein genetisch oder unvermeidbar, sondern entstehen durch Lifestyle-Faktoren: Stoffwechselprozesse, hormonelle Schwankungen, Ernährung, Stress oder körperliche Belastung. Moderne ästhetische Medizin berücksichtigt diese Zusammenhänge zunehmend - kombiniert präventive Maßnahmen mit gezielten Behandlungen und haut- oder gewebestärkenden Technologien.

"Ästhetik beginnt nicht erst im Behandlungszimmer", sagt Dr. med. Afschin Fatemi, Gründer der S-thetic Gruppe. "Lebensstil, Ernährung, Stressmanagement und Hormone beeinflussen, wie unsere Haut altert, wie sich unser Körper formt und wie gesund wir aussehen. Wir beraten unsere Patientinnen und Patienten deshalb ganzheitlich und setzen auf moderne Verfahren, die mit diesen natürlichen Prozessen harmonieren."

Moderne ästhetische Maßnahmen, die Lebensstilveränderungen begleiten

S-thetic setzt auf Behandlungen, die Lifestyle-Umstellungen optimal ergänzen:

Laserbehandlungen zur Hauterneuerung

PRP zur Geweberegeneration nach Stress oder hormonellen Veränderungen

Filler & Skinbooster gegen Volumenverlust oder Hautmüdigkeit

Fett-weg-Verfahren & Bodyforming nach Gewichtsveränderungen

professionelle Hautpflegeprogramme abgestimmt auf Ernährung & Hormonphase

Radiofrequenz & Needling für straffere Haut nach Abnahme oder Sport

"Wer Sport treibt, gesünder lebt oder hormonelle Phasen durchläuft, braucht manchmal gezielte ästhetische Unterstützung - damit der Körper das widerspiegelt, was man investiert", erklärt Dr. Fatemi. "Wir verbinden medizinische Expertise mit modernster Technologie, um natürliche und gesunde Ergebnisse zu erzielen."

Weitere Informationen zu Lifestyle-Analysen, Hautdiagnostik und ästhetischen Präventionskonzepten finden sich auf www.s-thetic.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-thetic Holding GmbH

Herr Peter Resnitzek

Hanauer Landstr 291a

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 - 247 488 921 08

web ..: https://s-thetic.de/

email : info@s-thetic.de

S-thetic wurde 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi gegründet und zählt heute zu den führenden privaten Anbietern für ästhetische Medizin im deutschsprachigen Raum. Neben klassischer Schönheitschirurgie bietet S-thetic an über 15 Standorten auch spezialisierte medizinische Behandlungen - unter anderem im Bereich der Lipödem-Therapie. Das Unternehmen verbindet moderne Technik mit fundiertem Fachwissen und legt besonderen Wert auf eine individuelle, einfühlsame Betreuung. In den Lipödem-Zentren stehen dafür sowohl operative Expertise als auch langjährige Erfahrung in der Begleitung betroffener Frauen zur Verfügung.

