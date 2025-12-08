Strategische Kooperationsankündigung – Europäischer Kooperationsplan

Silvercrest Jefferson freut sich, den Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Invesco auf die europäische Region bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, hochwertige Chancen in Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich zu erschließen – mit einem Fokus auf grenzüberschreitende Strukturierung von Vermögenswerten, gesamteuropäische Themeninvestments und institutionellen Marktzugang.

Wichtige Highlights

Gemeinsame Entwicklung von Pre-IPO- und Sekundärmarktprojekten in ganz Europa

Zugang zu Invescos europäischer Plattform für makroökonomische und Branchenanalysen

Einsatz von Smart-Beta- und ESG-orientierten Strategiemodulen

Integration in MiFID-II-konforme Ausführungs- und Berichtssysteme

Regionale Strategische Initiativen

- London-Frankfurt-Cross-Market-Arbitrage-Programm

- Screening von ESG- und GreenTech-Chancen in den nordischen Ländern und der DACH-Region

- Gemeinsame Roundtable-Veranstaltungsreihe mit institutionellen Kunden von Invesco in Europa

Kontakt

E-Mail: office@silvercrestjefferson.net

Webseite: https://www.silvercrestjefferson.net/

Adresse: 999 18th St, Denver, CO 80202

SEC-Registrierung: CIK #0001617964

Über Silvercrest Jefferson

Silvercrest Jefferson ist eine globale Investmentplattform, die sich auf institutionelle Handelsstrategien, grenzüberschreitende Vermögensallokation und quantitative Innovation konzentriert. Wir arbeiten mit führenden internationalen Institutionen zusammen, um unseren Kunden in allen Regionen zugeschnittene Investmentchancen zu bieten.