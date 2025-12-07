Startseite Nasenkorrekturen in Österreich Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2025-12-07 22:32. In einem Land wie Österreich, wo Präzision und natürliche Ergebnisse im Vordergrund stehen, suchen Patienten zunehmend nach Nasenchirurgie-Spezialisten, die Harmonie zwischen Form und Funktion schaffen. Ob eine zu große Nase, ein Höcker oder eine schiefe Scheidewand - die Rhinoplastik bietet maßgeschneiderte Lösungen, die den Blickfang des Gesichts subtil optimieren, ohne künstlich zu wirken. Es gibt verschiedene Arten der Nasenkorrektur, die je nach Bedarf eingesetzt werden. Die ästhetische Rhinoplastik zielt auf Schönheit ab: Sie verkleinert, verfeinert die Nasenspitze oder korrigiert Asymmetrien, um das Gesicht proportionaler zu gestalten. Die funktionale Variante behebt Atembeschwerden durch eine Septumkorrektur oder die Erweiterung enger Nasengänge - ideal bei Schnarchen oder chronischer Nasenverstopfung. Oft kombiniert man beides zu einer hybriden Rhinoplastik, die Ästhetik und Gesundheit vereint. Für kleinere Anpassungen eignen sich minimal-invasive Methoden wie Hyaluron-Füller oder Fetttransfers, die ohne Skalpell auskommen und reversible Ergebnisse liefern. Eine aufstrebende Technik ist die Preservation Rhinoplastik, die bestehende Strukturen schont und so schnellere Heilung ermöglicht. In Österreich, besonders in Zentren wie Wien oder Linz, werden diese Ansätze mit modernster Technologie umgesetzt, um natürliche, langlebige Ergebnisse zu erzielen. Dr. Philipp Mayr

Philipp Mayr

Koppelweg 2 4060 Leonding

Oberösterreich E-Mail: office@plastischechirurgie-linz.at

Homepage: https://www.plastischechirurgie-linz.at/

Telefon: +43 732 28 90 10 Pressekontakt

