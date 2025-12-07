Hausmarkt.at für Profis & HeimwerkerPressetext verfasst von prmaximus am So, 2025-12-07 21:21.
Wer in Österreich Werkzeuge, Maschinen oder Zubehör online kauft, steht vor einer Flut von Angeboten - von deutschen Großhändlern bis zu kleinen Spezialshops. Doch nicht jeder Shop ist gleich gut geeignet. Der entscheidende Unterschied liegt meist darin, ob der Händler ein Lager und einen echten Standort in Österreich hat oder nur aus dem Ausland beliefert. Wer in Österreich Wert auf schnelle Lieferung, zuverlässigen Service und stressfreie Abwicklung legt, ist bei einem echten österreichischen Online-Shop mit eigenem Lager am besten aufgehoben - und hier sticht hausmarkt.at derzeit klar als hervor. Einmal ausprobiert, wollen die meisten Kunden nicht mehr wechseln. Ein österreichischer Versand bedeutet in der Regel Lieferung in wenigen Tagen, niedrige oder kostenlose Versandkosten, unkomplizierte Garantieabwicklung direkt vor Ort und keine Überraschungen bei Zoll oder Steuer. Gerade bei schweren oder teuren Geräten wie Akku-Bohrmaschinen, Tischkreissägen oder Kompressoren spart das enorm Zeit, Geld und Nerven. Besonders positiv fällt diesbezüglich hausmarkt.at auf - und das nicht ohne Grund. Der Shop mit Zentrallager in Oberösterreich liefert schneller als viele Mitbewerber, hat ein riesiges Sortiment, bietet kostenlosen Versand bereits ab 150 EUR und eine echte österreichische Hotline mit kompetenten Fachleuten.
Hausmarkt.at
Yimaz Dogan
Heindlkai 3
4310 Mauthausen
Österreich
E-Mail: info@hausmarkt.at
Homepage: https://hausmarkt.at/Impressum
Telefon: +43 (0) 660 567 77 96
Pressekontakt
Hausmarkt.at
Yilmaz Dogan
Heindlkai 3
4310 Mauthausen
Österreich
E-Mail: info@hausmarkt.at
Homepage: https://hausmarkt.at/Impressum
Telefon: +43 (0) 660 567 77 96
Über prmaximus
Vorname
PR-Media
Nachname
GmbH
Adresse
Sunnerainstr. 26
CH-8309 Nürensdorf
Homepage
http://www.prmaximus.de/