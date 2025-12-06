Wildunfall richtig melden: Was Sie direkt am Unfallort tun müssen, um die volle Auszahlung zu erhalten

Ein Wildunfall ist mehr als nur ein Schrecken. Er bedeutet oft erhebliche Schäden am Fahrzeug. Ihre Teilkasko-Versicherung kommt in der Regel für den Schaden auf – aber nur, wenn Sie die korrekte Kette der Beweissicherung einhalten. Ein kleiner Fehler in der Dokumentation kann zur Ablehnung der Leistung führen.

Erfahren Sie hier Schritt für Schritt, wie Sie nach einem Wildunfall vorgehen, um den Nachweis Wildunfall lückenlos zu führen und Ihre Ansprüche bei der Wildschaden Versicherung zu sichern.

1. Sichern Sie die Unfallstelle (Ihre Sicherheit geht vor!)

Bevor Sie sich um den Schaden kümmern, muss die Unfallstelle gesichert werden, um Folgeunfälle zu verhindern.

Warnblinker einschalten und die Warnweste anlegen.

Das Warndreieck in angemessener Entfernung aufstellen (auf Landstraßen: 100 Meter, auf Autobahnen: 200 Meter).

Wenn möglich, das Fahrzeug sicher an den Straßenrand fahren.

2. Rufen Sie die Polizei (Der erste, entscheidende Schritt)

Auch wenn Sie denken, es sei nur ein kleiner Blechschaden: Bei einem Wildunfall ist der Anruf bei der Polizei (110 oder lokale Dienststelle) immer der wichtigste Schritt.

Warum die Polizei entscheidend ist:

Die Polizei muss den Unfall aufnehmen und eine Unfallbestätigung ausstellen.

Sie ist dafür zuständig, den zuständigen Jagdpächter oder Jäger zu kontaktieren.

Die offizielle Aufnahme durch die Polizei ist das erste und stärkste Beweismittel für Ihre Teilkasko Wild-Versicherung.

Wichtig: Versuchen Sie niemals, ein verletztes oder getötetes Tier selbst zu bergen oder es anzufassen. Es besteht Verletzungs- und Infektionsgefahr, und Sie könnten sich des Wilddiebstahls schuldig machen.

Die Jägerbescheinigung (Der unumgängliche Beweis)

Die Jägerbescheinigung (auch Wildunfallbescheinigung genannt) ist das zentrale Dokument für Ihre Wildschaden Versicherung.

Der vom Beamten gerufene Jagdpächter oder Jäger ist die einzige Person, die den Unfall offiziell als Wildunfall bestätigen kann.

Was die Jägerbescheinigung belegen muss:

Unfallort und -zeitpunkt

Art des Wildes (z. B. Reh, Wildschwein, Hirsch)

Bestätigung der Kollision (Spuren am Tier oder am Unfallort)

Der Nachweis des Tierkadavers (oder die Bestätigung der Nachsuche)

Ohne diese Bescheinigung wird Ihre Versicherung den Schaden höchstwahrscheinlich ablehnen, da der Nachweis der Kollision mit einem Tier im Sinne des Versicherungsvertrags fehlt.

4. Umfassende Dokumentation (Der lückenlose Nachweis)

Neben Polizei und Jägerbescheinigung müssen Sie selbst für eine lückenlose Dokumentation sorgen.

Fotos machen:

Unfallort: Straße, Umgebung, Kennzeichen (falls beteiligt).

Fahrzeugschaden: Machen Sie Detailaufnahmen von allen beschädigten Stellen.

Tier: Fotografieren Sie das verendete Tier am Unfallort (wenn möglich und sicher).

Spuren: Machen Sie Fotos von Wildhaaren oder Blutspuren am Fahrzeug oder der Straße.

Zeugen notieren: Namen, Adressen und Telefonnummern von Zeugen aufschreiben.

5. Sonderfall: Ausweichen und Bremsen – Wann zahlt welche Kasko?

Ein häufiger Fehler, der zur Verwirrung führt, ist das Ausweichmanöver:

Szenario: Was ist passiert? Welche Versicherung zahlt?

Direkte Kollision: Das Auto prallt direkt mit dem Wild zusammen. Teilkasko (keine Hochstufung in der SF-Klasse)

Ausweichmanöver: Sie weichen dem Tier aus und prallen gegen einen Baum oder die Leitplanke. Das Tier wurde nicht berührt.Nur die Vollkasko (mit Hochstufung in der SF-Klasse)

Die Regel: Die Teilkasko zahlt nur bei der unmittelbaren Kollision mit dem Wild. Schäden, die durch ein Ausweichen entstehen, gelten als selbst verschuldeter Unfall und sind ein Fall für die Vollkaskoversicherung, welche eine Rückstufung im Schadenfreiheitsrabatt zur Folge haben kann. Lediglich bei großen Tieren (z. B. Elch) ist manchmal auch das Ausweichen mitversichert – prüfen Sie hierzu unbedingt Ihre Police.

6. Melden Sie den Schaden zeitnah bei Ihrer Versicherung

Nachdem die Beweissicherung am Unfallort abgeschlossen ist, kontaktieren Sie umgehend Ihre Versicherung.

Informieren Sie den Versicherer über den Wildunfall und fordern Sie die Schadenhilfe KFZ an.

Übermitteln Sie alle gesammelten Unterlagen:

Polizeibericht/Aktenzeichen

Jägerbescheinigung

Ihre Fotos und Zeugeninformationen

Fazit:

Ein Wildunfall richtig melden erfordert Disziplin und das Wissen um die versicherungsrechtlichen Notwendigkeiten. Denken Sie daran: Polizei ? Jäger ? Beweissicherung (Fotos/Tierkadaver-Nachweis) ist die unumstößliche Regel für die Erstattung durch Ihre Teilkasko-Versicherung.

Nutzen Sie unseren Service, um im Schadensfall stets den Überblick zu behalten und Ihre Ansprüche optimal durchzusetzen.