"Schneeflocken tanzen im Lichterglanz" stellt Michaela Birka fest

Weihnachten mit Gesang

In ihrer neuen Single "Schneeflocken tanzen im Lichterglanz" richtet Michaela Birka den Blick auf die kleinen Momente, die die Weihnachtszeit besonders machen.

Sie besingt die Schneeflocken, die im Glanz der Lichter wirbeln, und fängt damit die ruhige, festliche Stimmung dieser Jahreszeit ein. Der Titel transportiert die Atmosphäre eines winterlichen Abends und stellt die Magie der einfachen Dinge in den Mittelpunkt.

Produziert wurde die Single im renommierten Wörle Musicland, das für hochwertige Produktionen und authentischen Sound steht.

Dadurch erhält der Song eine warme, klare Klangästhetik, die den Charakter von Michaelas Musik perfekt unterstreicht.

Michaela Birka - Schneeflocken tanzen im Lichterglanz 03:08 Minuten

Label und Labelcode: Lieblingsschlager, LC 84861

Verlag: Wörle Musicland

VÖ-Datum: 05.12.2025

Musik: Georg und Walter Wörle; Text: Michaela Birka

Produzent: Wörle Musicland

ISRC DEAR42501388

Mehr Infos zur Sängerin gibt es auf ihrer Website und in den sozialen Medien

Quelle: Lieblingsschlager

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de