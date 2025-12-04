"Schneeflocken tanzen im Lichterglanz" stellt Michaela Birka fest

"Schneeflocken tanzen im Lichterglanz" stellt Michaela Birka festPressetext verfasst von connektar am Do, 2025-12-04 13:51.
Weihnachten mit Gesang
In ihrer neuen Single "Schneeflocken tanzen im Lichterglanz" richtet Michaela Birka den Blick auf die kleinen Momente, die die Weihnachtszeit besonders machen.
Sie besingt die Schneeflocken, die im Glanz der Lichter wirbeln, und fängt damit die ruhige, festliche Stimmung dieser Jahreszeit ein. Der Titel transportiert die Atmosphäre eines winterlichen Abends und stellt die Magie der einfachen Dinge in den Mittelpunkt.
Produziert wurde die Single im renommierten Wörle Musicland, das für hochwertige Produktionen und authentischen Sound steht.
Dadurch erhält der Song eine warme, klare Klangästhetik, die den Charakter von Michaelas Musik perfekt unterstreicht.
Michaela Birka - Schneeflocken tanzen im Lichterglanz 03:08 Minuten
Label und Labelcode: Lieblingsschlager, LC 84861
Verlag: Wörle Musicland
VÖ-Datum: 05.12.2025
Musik: Georg und Walter Wörle; Text: Michaela Birka
Produzent: Wörle Musicland
ISRC DEAR42501388
Mehr Infos zur Sängerin gibt es auf ihrer Website und in den sozialen Medien
Quelle: Lieblingsschlager
Presse- und Promotionagentur:
Hans Peter Sperber
Sperbys Musikplantage
= Künstler- und Promotion-Service =
Weisestr. 55 - 12049 Berlin
kontakt@sperbys-musikplantage.de
Telefon 0172 3832237
https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/
https://www.sperbys-musikplantage.de/
Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.
Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.
