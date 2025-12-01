Finanzierungen und Kapitalbeschaffung ohne Banken mit der Dr. Werner Financial Service AG - von Dr. jur. H. Werner

Unser BaFin-freies Platzierungs-Basispaket für die prospektfreie und BaFin-freie öffentliche Kapitalbeschaffung ohne Banken erhalten Interessenten ohne jede versteckte Zusatzkosten und ohne Provisionen. Die Leistungsinhalte des Basispakets können Unternehmen bei dem Kapitalmarktjuristen Dr.jur. H. Werner ( http://buchung.finanzierung-ohne-bank.com/ ) einsehen und bei Gefallen zum Honorar von Euro 1.990,- zzgl. USt. jetzt online buchen:

Unser Basispaket enthält BaFin-Prospektfrei zu einer einmaligen, geringen Gebühr ( Festhonorar ) folgende Leistungen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes ( VermAnlG ):

die ordnungsgemäßen, BaFin-gerechten Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen mit 3,5 % bis 5,5 % Zinsen bzw. Ausschüttungen p.a. ( Nachrangdarlehensverträge, stille Beteiligungsverträge, Genussrechtsbedingungen und Anleihebedingungen ), mit dem die Unternehmen das eingeworbene Kapital im Eigenkapital bilanzieren oder als wirtschaftliches Eigenkapital ausweisen können und die Abgrenzungen zu den Einlagengeschäften der Banken einhalten; sämtliche Vertrags- und Zeichnungsunterlagen für das Private Placement werden unterschriftsreif geliefert; auf Wunsch erhalten unsere Mandanten auch die Unterlagen zum partiarischen Nachrangdarlehen und/oder zum vollkommen prospektfreien grundschuldbesicherten Darlehen.

die Zeichnungsscheine bzw. die Beitrittsanträge mit der zwingend notwendigen Widerrufsbelehrung

die ebenfalls zwingend erforderlichen Fernabsatzrechtlichen Verbraucherinformationen

Beratungsprotokoll für Vermittler analog dem Wertpapierhandelsgesetz

Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) als Mustervorlage zur Ergänzung

Identifikationsformblatt gemäß Geldwäschegesetz

Aufnahme in unseren Investoren-Brief an ca. 10.000 gelistete Kapitalmarktteilnehmer und Veröffentlichung im Internet unter www.investoren-brief.de

Kurzpräsentation auf dem Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de

Steuerrechtliche Abwicklungsunterlagen zum Nachrangkapital

eine Zusammenstellung von Beteiligungs- und Presseportalen (über 150 Finanzportale und Presse-Plattformen) zum Finanzmarketing für die Einwerbung des Beteiligungskapitals/ zur Eigenkapitalbeschaffung

alles BaFin-Prospektfrei

Keine verdeckten Zusatzkosten und keine Provisionen

einmalige Bearbeitungsgebühren unabhängig von der Höhe des zu beschaffenden Kapitals