Corporate Health Award: Handwerkskammer Dortmund erhält Sonderpreis für exzellentes Gesundheitsmanagement

Die Auszeichnung unterstreicht die wegweisende Rolle der Kammer für ein zukunftsfähiges und gesundes Handwerk

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder in der Backstube - im Handwerk zeigen die Beschäftigten jeden Tag, was Zuversicht und Resilienz bedeuten. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der fortschreitenden Akademisierung und zahlreicher unbesetzter Ausbildungsplätze gewinnt das betriebliche Gesundheitsmanagement zunehmend an strategischer Bedeutung: Es stärkt nicht nur die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sondern trägt auch dazu bei, Arbeitsplätze attraktiver zu gestalten und junge Menschen für eine Karriere im Handwerk zu begeistern.

Wie vielfältig und wirkungsvoll Gesundheitsmanagement im Handwerk heute bereits umgesetzt wird, zeigen die zahlreichen Konzepte und Best Practices, die jedes Jahr im Rahmen des Corporate Health Award präsentiert werden. Um dieses Engagement sichtbar zu machen, vergeben EUPD Research, das Handelsblatt, der deutsche bKV Service und die IKK classic zum neunten Mal in Folge den Sonderpreis "Gesundes Handwerk". Die diesjährige Auszeichnung erhält die Handwerkskammer Dortmund, die mit ihrem vorbildlichen Einsatz für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden überzeugt hat.

Frank Klingler, Leiter des Referats betriebliche Gesundheitsförderung bei der IKK classic, gratuliert zum Erfolg: "Mit der Handwerkskammer Dortmund gewinnt zum ersten Mal eine Handwerksorganisation den Sonderpreis ‚Gesundes Handwerk'. Seit vielen Jahren investiert sie umfangreiche Ressourcen in ihr BGM, das kontinuierlich mit großem Engagement betrieben wird. Als Grundlage für bedarfsgerechte Trainings der Mitarbeitenden dienen verschiedene Analysen, nicht nur im Bereich Bewegungsförderung, sondern auch im Stressmanagement und in der Sensibilisierung der Führungskräfte. Zudem hat die Handwerkskammer die Verpflegung am Arbeitsplatz kontinuierlich verbessert, fortlaufende Gesundheitsinformationen ins Intranet eingestellt und Raum für Übungen zur Prävention von Rückenerkrankungen geschaffen. Wir gratulieren der Handwerkskammer Dortmund zum verdienten Gewinn des Sonderpreises ‚Gesundes Handwerk'. Die Handwerkskammer zeigt Betrieben vorbildlich, wie Gesundheit im Handwerk gelebt werden kann."

Seit 125 Jahren begleitet und unterstützt die Handwerkskammer Dortmund über 20.000 Betriebe mit rund 135.000 Beschäftigten und fast 10.000 Auszubildenden sowohl in allen Fragen rund um Ausbildung, Fachkräfteentwicklung und nachhaltige Betriebsführung als auch als starke Interessenvertretung des Handwerks in Politik und Öffentlichkeit. Henrik Himpe, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dortmund, betont: "Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Die Auszeichnung mit dem renommierten Corporate Health Award motiviert uns, unser Gesundheitsmanagement als festen Bestandteil unserer Unternehmenskultur noch weiter auszubauen."

Die Handwerkskammer spielt eine zentrale Rolle bei der Ausbildung und Nachwuchsförderung im Handwerk. Hier wird der Grundstein für eine gesunde, resiliente und nachhaltige Zukunft gelegt. Durch ihre Initiativen und Programme unterstützt sie Betriebe dabei, junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern und gesunde Arbeitsweisen früh zu vermitteln. Damit übernimmt sie eine Vorbildfunktion mit Strahlkraft für die gesamte Branche.

"Wir bedanken uns bei der Handwerkskammer Dortmund für ihren herausragenden Einsatz für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden und gratulieren zu der verdienten Auszeichnung mit unserem Sonderpreis ‚Gesundes Handwerk'. Durch ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement, das auf eine wertschätzende Führung und die Partizipation der Mitarbeitenden setzt, stärkt das Unternehmen nicht nur die körperliche und mentale Gesundheit seiner Belegschaft, sondern zeigt auch, wie eine positive Unternehmenskultur Hand in Hand mit nachhaltigem Unternehmenserfolg im Handwerk gehen kann", so Steffen Klink, COO bei EUPD Research.

Ab sofort können sich Handwerksbetriebe hier für den Corporate Health Award 2026 bewerben.

Über den Corporate Health Award:

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Zu den Initiatoren gehört neben EUPD Research und dem Handelsblatt seit 2025 auch der Deutsche bKV-Service. Im Anschluss an die Online-Qualifizierung erhalten alle Teilnehmenden einen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Organisationen mit einer Zielerreichung von über 50% im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard können zudem ihr Ergebnis durch ein Audit verifizieren lassen. Aus den geprüften "Corporate Health Companies" entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner:innen des Awards. Mehr Informationen: www.corporate-health-award.de

Über die IKK:

Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten die führende handwerkliche Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 7.000 Beschäftigte an 159 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumen beträgt über 15 Milliarden Euro. Mit dem Handwerk und der mittelständischen Wirtschaft verbinden die IKK classic gemeinsame Wurzeln und eine in Jahrzehnten gewachsene Partnerschaft. Handwerklich Beschäftigte und ihre Arbeitgeber wirken aktiv in den zentralen Entscheidungsgremien der Kasse mit und prägen dadurch das Unternehmenshandeln. Dies wirkt sich beispielsweise auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement aus. Hier nimmt die Kasse seit Jahrzehnten eine tragende Rolle ein und trägt damit zur Wertschöpfung und zur Zukunftssicherung im Handwerk bei. Mehr Informationen: https://www.ikk-classic.de/pk

