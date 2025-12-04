57 Flavors of New York City - StreetArt FotoArtist Frank Peck peräsentiert Ausstellung in Karlsruhe

Frank Peck: Urban Moments. Raw Encounters. Human Stories. - 57 fotografische Alltagsgeschichten aus Manhattan, nur an drei Tagen in Karlsruhe zu sehen.

DIE AUSSTELLUNG:

An drei Tagen im Januar 2026 bringt der in Karlsruhe lebende amerikanische People- und Streetfotograf Frank Peck seine Serie "57 Flavors of New York City" in die Galerie im Tempel Kulturzentrum. Am 6., 10. und 11. Januar zeigt er 57 Bildgeschichten aus der Stadt, die niemals schläft. Jede Fotografie steht für einen eigenen "Flavor": eine Stimmung, einen Charakter, eine Begegnung. "57 Flavors of New York City" ist eine fotografische Hommage an die kleinen Momente des Großstadtalltags: Blicke auf der Straße, Gesten an Kreuzungen, Menschen an UBahn-Eingängen, kurze Szenen vor Diners, Delis und Kiosken. Statt ikonischer Skyline-Motive interessiert Peck, wie Menschen in dieser verdichteten urbanen Umgebung miteinander in Kontakt kommen - oder aneinander vorbeiziehen.

NEW YORK ALS GEFÜHL:

"New York ist für mich kein geografischer Punkt, sondern ein Zustand", sagt Frank Peck. "Die Stadt hat einen Rhythmus, der nie zur Ruhe kommt. In ‚57 Flavors of New York City' zeige ich Begegnungen, die nur für Augenblicke existieren - Blicke, Bewegungen, zufällige Konstellationen auf der Straße. Ich fotografiere nicht, um perfekte Postkartenbilder zu produzieren, sondern um echte Menschen sichtbar zu machen." Peck arbeitet fast ausschließlich im Gehen, mit leichter Ausrüstung und vorhandenem Licht. Seine Bilder zeigen verdichtete Straßenszenen, nahe Bildausschnitte und Gesichter im Gegenlicht von Schaufenstern und Ampeln. Technische Perfektion spielt dabei eine geringere Rolle als Präsenz, Energie und Authentizität des Moments.

DER FOTOGRAF:

Frank Peck ist ein international tätiger amerikanischer Fotograf mit Schwerpunkt People- und Streetfotografie. Nach Jahren zwischen New York und verschiedenen Stationen weltweit lebt und arbeitet er heute in seiner Wahlheimat Karlsruhe. Er fotografiert für Kundenaufträge ebenso wie freie Serien, ist Markenbotschafter für den Lichttechnik-Hersteller Rotolight und gibt Workshops zu kreativer Lichtführung. Seine Projekte reichen von intimen Street-Porträts über emotionale Hochzeitsreportagen bis hin zu Bildserien für Ausstellungen.

VERNISSAGE, BESUCH & VERLOSUNG:

Die Galerie im Tempel Kulturzentrum öffnet für "57 Flavors of New York City" an drei Tagen:

• Dienstag, 6. Januar 2026, 13-19 Uhr

• Samstag, 10. Januar 2026, 13-19 Uhr

• Sonntag, 11. Januar 2026, 10-17 Uhr

Ein exklusives VIP-Eröffnungsevent findet am Freitag, 9. Januar 2026, von 19:30 bis 22:30 Uhr in der Galerie des Tempel Kulturzentrums statt (nur für geladene Gäste).

Unter allen Besucher:innen der Ausstellung werden drei signierte Prints aus Frank Pecks Serie "Frank Pecks iPhone Travel Diary" verlost. Die Teilnahme ist an den Öffnungstagen vor Ort möglich.

BILDMATERIAL & PRESSEKONTAKT: Hochauflösende Ausstellungsansichten sowie ein Portraitfoto von Frank Peck stellen wir Medienvertreter*innen auf Anfrage gern zur Verfügung

