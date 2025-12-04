Amedeo De Grado erhält Lilo Habersack-RLS-Nachwuchsforscherpreis 2025

Verleihung RLS-Nachwuchsforscherpreis 2025 an Dr. Amedeo De Grado für Forschungsprojekt "Probing Central and Peripheral Excitability in Restless Limbs Syndrome".

München, 04. Dezember 2025. Der RLS-Nachwuchsforscherpreis 2025 der Deutschen Restless Legs Vereinigung RLS e.V. geht an Dr. Amedeo De Grado, Assistenzprofessor an der Universität Mailand im Fachbereich Gesundheitswissenschaften und klinisch tätig in der Abteilung für Neurophysiopathologie der Fondazione IRCCS Carlo Besta.

Ausgezeichnet wird er für sein Forschungsprojekt "Probing Central and Peripheral Excitability in Restless Limbs Syndrome".

Die Studie untersucht, ob das Restless Legs Syndrom nicht nur die Beine betrifft, sondern das gesamte Nervensystem einschließlich Gehirn, Rückenmark und peripherer Nerven. Mithilfe nicht-invasiver neurophysiologischer Verfahren wurde gemessen, wie stark Nervenzellen aktiviert oder gehemmt werden, um mögliche systemische Veränderungen der Erregbarkeit zu erfassen.

Insgesamt wurden 56 Patientinnen und Patienten mit RLS - sowohl behandelte als auch unbehandelte - sowie 32 gesunde Kontrollpersonen untersucht. Dabei zeigte sich bei RLS-Betroffenen eine reduzierte Hemmung von Nervensignalen im Gehirn, besonders ausgeprägt bei Personen unter medikamentöser Behandlung. Zudem war die Verarbeitung zwischen Sinneseindrücken und Bewegungen gestört, und selbst in unbeeinträchtigten Händen fanden sich Hinweise auf eine subklinisch erhöhte Erregbarkeit. Die peripheren Nerven wiesen Veränderungen auf, die mit der Schwere der Beschwerden zusammenhingen, während Reflexe im Bereich des Rückenmarks und des Oberkörpers weniger stark betroffen waren.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass RLS eine komplexe Störung der zentralen und peripheren Nervenerregbarkeit darstellen könnte. Auch wenn sich daraus noch keine neuen therapeutischen Empfehlungen ableiten lassen, liefern die Befunde wichtige Ansatzpunkte für zukünftige Behandlungsstrategien, etwa im Hinblick auf zentrale Hemmungsmechanismen oder spezifische Nervenzellkanäle.

Der von der RLS-Vereinigung ausgeschriebene Nachwuchsforscherpreis ist mit 4.000 Euro dotiert und wird in Form einer Urkunde verliehen.

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

