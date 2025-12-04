Das Redwood AI Quantitative hat erfolgreich unterzeichnet

Professor Philipp Julius Niewerth nahm gemeinsam mit mehreren Kernmitgliedern des quantitativen Investmentteams von Sequoia an der Veranstaltung teil und wurde so Zeuge dieses bedeutenden Moments. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung ist das „Multiplikationsprogramm“ offiziell in die praktische Einsatzphase eingetreten, und in den kommenden Wochen werden voraussichtlich weitere Ergebnisse erzielt.

Gleichzeitig hat die Zentrale von Sequoia Capital, um die quantitativen Handelsfähigkeiten weiter zu verbessern, eine strategische Kooperation mit Trade Republic erreicht. Das quantitative Handelsteam von Sequoia Capital wird in Deutschland einen Pilotbetrieb durchführen. Trade Republic wird die rechtliche Compliance, den reibungslosen operativen Übergang sowie die Sicherheit der Nutzergelder in Deutschland gewährleisten, um sicherzustellen, dass der Pilotbetrieb gesetzeskonform erfolgt.

Zudem haben wir unter der Koordination der Zentrale von Sequoia Capital erfolgreich interne Testzugänge von IBM erhalten. Mit Hilfe von IBMs führender Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz werden wir das quantitative Handelssystem vollständig aktualisieren und iterieren.