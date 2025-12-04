Neuer Stromtarif LUOX Dynamisch RLM senkt die Stromkosten von größeren Industrie- und Gewerbekunden

Vor dem Hintergrund dauerhaft hoher Stromkosten stehen viele Unternehmen unter erheblichem Handlungsdruck. Klassische Festpreistarife beinhalten Risikoaufschläge, die erheblich zu höheren Stromkosten beitragen. LUOX Dynamisch RLM setzt genau hier an: Der marktpreisgekoppelte Tarif bildet die Spotmarktpreise transparent ab, incentiviert Unternehmen für ihre Lastverschiebung und ermöglicht so signifikante Einsparungen.

Stromkosten aktiv managen - Flexibilität als Wettbewerbsvorteil

Durch die Nutzung von Niedrigpreisphasen können Gewerbe- und Industriekunden ihren Stromeinkauf optimieren und Lastspitzen gezielt managen. Unternehmen, die bereits über Flexibilitätspotenziale verfügen - etwa durch Batteriespeicher, PV-Anlagen, E-Mobilität oder verschiebbare Produktionsprozesse - realisieren so besonders hohe Einsparungen.

Wesentliche Vorteile des neuen Tarifs:

Nutzung günstiger Börsenpreise für bis zu 30 % geringere Stromkosten

nur 3 % variable Gebühr auf den Börsenpreis - transparente, faire Tarifstruktur

digitales Monitoring der Strompreise über die LUOX Energy App

Hardware-unabhängig: kompatibel mit bestehender Technik

Synergien mit LUOX Direktvermarktung zur Erlösoptimierung von Überschussstrom aus PV- oder Windkraftanlagen

Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer der Lumenaza GmbH, sieht einen großen Bedarf für die flexible Stromversorgung im Großkundenbereich:

"Unser dynamischer Stromtarif LUOX Dynamisch RLM ist ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Senkung der Stromkosten am Wirtschaftsstandort Deutschland. Anstatt auf Festpreistarife und temporäre Subventionen zu setzen, erkennen immer mehr Unternehmen das Potenzial einer flexiblen und marktpreisgekoppelten Energiestrategie. Dynamische Stromtarife sind effizient, nachhaltig und bieten die notwendige Kontrolle über die eigenen Stromkosten."

Über LUOX Energy

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum Börsenstrompreis - bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten.

Lumenaza GmbH

Boris Benesch

Kreuzbergstraße 30

10965 Berlin

Deutschland

E-Mail: boris.benesch@lumenaza.de

Homepage: https://www.lumenaza.de

Telefon: +49 30 346 55 82 03

