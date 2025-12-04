webit! gewinnt TYPO3 Award 2025 für Digitalprojekt mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Führende TYPO3-Agentur webit! gewinnt TYPO3 Award 2025 (Platz 1 Transportation & Logistics) für den VRR-Relaunch: Echtzeitdaten, bessere Nutzerführung, barrierefrei.

Dresden, Deutschland " Die webit! Gesellschaft für neue Medien mbH wurde bei den TYPO3 Awards 2025 mit dem ersten Platz in der Kategorie "Transportation & Logistics" ausgezeichnet. Prämiert wurde der Website-Relaunch des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), einem der größten Verkehrsverbünde in Deutschland und Europa. Die neue digitale Plattform verbessert die Fahrgastinformation deutlich - mit Echtzeitdaten, klarer Nutzerführung und optimierter Darstellung auf allen Endgeräten. Die TYPO3 Awards zeichnen jährlich herausragende Projekte auf Basis des TYPO3 Content Management Systems aus, die durch technologische Exzellenz, innovative Konzepte und hohe Wirkung überzeugen.

Die neue Website des VRR wurde mit einem klaren Ziel umgesetzt: Fahrgäste im VRR sollen das bestmögliche Nutzungserlebnis auf der Website erfahren. Stets aktuell und superzuverlässig sowie einfach und intuitiv zu bedienen, egal ob auf dem heimischen PC oder dem Smartphone.

Dafür wurden die Inhalte teilweise neu strukturiert und das Screendesign für eine bessere Bedienbarkeit und Optik komplett erneuert.

Das Deutschlandticket ist nun deutlich prominenter platziert und inhaltlich so aufbereitet, dass Besucher schneller finden, was sie suchen. Auch die Fahrplanauskunft wurde überarbeitet, damit Fahrgäste noch schneller zur passenden Verbindung gelangen - auf allen Geräten, ob Smartphone, Tablet oder Desktop. Eine Schnittstelle zu zuginfo.nrw liefert darüber hinaus aktuelle Informationen zu Baustellen und Streckenänderungen in Echtzeit. So können sich Fahrgäste frühzeitig informieren und darauf einstellen.

Die Website ist außerdem barrierefrei gestaltet und ermöglicht so auch Menschen mit Einschränkungen einen guten Zugang zum VRR.

Technisch wurde die Website auf Basis des TYPO3 Content Management Systems in der aktuellsten Version umgesetzt, was für mehr Sicherheit, Stabilität und eine effizientere redaktionelle Pflege sorgt.

Zitat Sven Haubold, Geschäftsführer von webit!:

"Dieser Award ist eine tolle Auszeichnung für uns und eine starke Bestätigung für unser Team, das mit großem Engagement und Know-how am Projekt gearbeitet hat. Mit dem VRR verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit auf Augenhöhe - umso schöner, dass wir gemeinsam diesen Preis feiern dürfen."

Neben dem preisgekrönten Projekt erreichte webit! mit dem Website-Relaunch für die APOGEPHA Arzneimittel GmbH einen Platz unter den Top 3 in der Kategorie "Healthcare" - ebenfalls ein starkes Ergebnis in einem kompetitiven Umfeld.

Die TYPO3 Awards 2025 fanden am 27. November in Düsseldorf statt und versammelten TYPO3-Agenturen, Kunden und Community-Mitglieder aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Mit dieser Auszeichnung unterstreicht webit! seine Position als führende TYPO3-Agentur und bekräftigt den Anspruch, digitale Plattformen zu schaffen, die Technik, Design und Nutzerbedürfnisse intelligent vereinen.

Über die TYPO3 Awards

Die TYPO3 Awards zeichnen herausragende digitale Projekte auf Basis des TYPO3 Content Management Systems aus. Sie ehren Kreativität, technologische Exzellenz und Innovationskraft in Kategorien wie Enterprise, Higher Education, Healthcare, NGO, Design oder Transportation & Logistics. Die Gewinner werden von einer unabhängigen Jury aus Branchenexperten gewählt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

webit! Gesellschaft für neue Medien mbH

Frau Nadine Hübner

Bärensteiner Str. 30

01277 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351/467660

web ..: https://www.webit.de/

email : nadine.huebner@webit.de

webit! gehört zu den führenden TYPO3 Agenturen im deutschsprachigen Raum und entwickeltdigitale Lösungen für mittelständische Unternehmen im B2B-Sektor, von komplexen Relaunches bis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung bestehender Plattformen. Als TYPO3 Gold Association Member, TYPO3-Professional Partner und TYPO3 Solution Partner bringt webit! umfassende Erfahrung und ein starkes Netzwerk in jedes Projekt ein.

Pressekontakt:

webit! Gesellschaft für neue Medien mbH

Frau Nadine Hübner

Bärensteiner Str. 30

01277 Dresden

fon ..: 0351467660

email : nadine.huebner@webit.de