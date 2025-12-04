Großartige Einfälle für Weihnachtsgeschenke

Verschenken Sie zu Weihnachten ein Buch.

Nepomucks Abenteuer

Nepomuck ist ein lustiger Koboldjunge. Begleitet ihn in sein Kobolddorf hoch oben in den Wäldern Norwegens.

Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem der bunten Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an. Welch spannende Abenteuer warten dort wohl auf den kleinen Kobold? Wird er bei Familie Liliental ein neues Zuhause finden?

Eine bezaubernde Geschichte für die ganze Familie.

ISBN-13:? 978-3837010046

Rätsel-, Mal- und Lesespaß für Kinder

In Rätsel-, Mal- und Lesespaß erwarten Ihre Kinder Denk- und Knobelaufgaben. Und natürlich gibt es auch tolle Geschichten und Ausmalbilder.

Ein ideales Geschenk, um spielerisch die kleinen grauen Zellen und Konzentration der Kinder zu fördern und sie sinnvoll zu beschäftigen. Ein Mitmachbuch für Grundschulkinder, das Spaß bringt.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3-7597-4294-0

Ungelöst: Ein altes Geheimnis

Die Mutter der Journalistin Moyra hat einen schweren Verkehrs-unfall. Kurz bevor sie an ihren Verletzungen stirbt, gesteht sie, dass sie vor vielen Jahren einen Menschen getötet hat. Moyra und ihre Schwester Linda können das nicht glauben. Beim Ausräumen des Hauses entdecken sie jedoch Fotos und Schriftstücke, die sie immer mehr vom Gegenteil überzeugen. Außerdem finden sie Hinweise darauf, dass ihre Mutter in Quedlinburg gelebt hat, wovon sie nichts wussten. Moyra fährt in die Harzstadt und recherchiert. Dabei kommt sie einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur, in das mehr Menschen verstrickt sind, als man glauben würde, sei es durch Bestechung, Erpressung oder anderer materieller Motive. Moyra und auch ein Kollege, den sie um Hilfe bittet, geraten in große Gefahr.

ISBN-13: 978-3757884123

Banküberfall in Morgenheim

Beim Bankraub kommen Kommissar Weber und sein Assistent Schmidt an ihre Grenzen. Sie ermitteln in alle Richtungen, aber sie kommen nicht weiter. Als wäre das nicht schon schlimm genug, geschieht auch noch ein Mord. Die Journalistin Jutta Bremm ist sofort an den Orten des Geschehens, denn ihre Leser haben ein Recht auf die neuesten Nachrichten. Dabei gerät sie selbst in Gefahr ...

ISBN-13:? 978-1500320959

Immer diese Menschen

»Was denkt der eigentlich von mir? Ich bin doch nicht blöd, sondern passe schon selbst auf mich auf.« Der Goldhamster wünscht sich mehr Auslauf. Außerdem will er am Tag in Ruhe schlafen. In sechs kurzen Geschichten für Erstleser erzählen Goldhamster, Wellensittich, Pony, Katze, Hund und Frosch von ihrem Leben. Nicht immer sind sie von den Menschen begeistert. Manchmal reißen sie auch aus und erleben Abenteuer. Sie sind nämlich kein Spielzeug, sondern Lebewesen mit eigenen Wünschen.

ISBN-13: ?978-3738659856

Mal- und Rätselspaß mit Mäuserich Finn

Sei kreativ!

Der freche und vorwitzige Mäuserich Finn möchte Dich animieren, Deine kreative Seite zu entdecken und dieser freien Lauf zu lassen.

Gestalte das Buch farblich so, wie es Dir gefällt und löse kleine Rätselaufgaben.

Du wirst sehen, das macht Spaß.

Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften, damit die Farben nicht auf der anderen Seite durchscheinen.

ISBN-13: 978-3758331695

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

