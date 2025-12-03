Visit Qatar präsentiert Ludovico Einaudi live in Doha

DOHA, QA / ACCESS Newswire / 3. Dezember 2025 / Visit Qatar präsentiert einen der weltweit renommiertesten Komponisten und Pianisten, Ludovico Einaudi, der am 9. Januar 2026 im legendären Katara Amphitheatre in Doha live auftreten wird. Die Türen öffnen um 20:00 Uhr für einen Abend, der eine außergewöhnliche Mischung aus Emotionen, Kunstfertigkeit und Weltklasse-Musik verspricht. Tickets sind erhältlich unter: doha.platinumlist.net/event-tickets/102626/ludovico-einaudi

Ludovico Einaudi, bekannt für seine minimalistischen und dennoch tief bewegenden Kompositionen, hat mit seinen Darbietungen, die klassische Tradition und zeitgenössische Sensibilität nahtlos miteinander verbinden, ein weltweites Publikum erobert. Seine Musik, die in international gefeierten Filmen wie Nomadland und The Intouchables zu hören ist, hat ihn zu einem der meistgestreamten klassischen Musiker weltweit gemacht.

Da Katar weiterhin Besucher aus der Region und der ganzen Welt anzieht, spiegelt das mit Spannung erwartete Konzert von Ludovico Einaudi das Engagement von Visit Qatar wider, weltbekannte Talente zu Gast zu haben und unvergessliche Erlebnisse zu bieten, die die Attraktivität des Landes als führendes globales Reiseziel weiter steigern.

Diese Veranstaltung ist Teil der Aktivitäten des Qatar Calendar, der Einwohnern und Besuchern einen umfassenden Leitfaden zur Erkundung einer Vielzahl von Veranstaltungen wie Konzerten, Festivals und Ausstellungen bietet.

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Veranstaltungen des Qatar Calendar finden Sie unter www.visitqatar.com . Laden Sie die Visit Qatar-App herunter und folgen Sie @QatarCalendar in den sozialen Medien.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von Visit Qatar unter:

+974 3392 4466 | pressoffice@visitqatar.qa

Über Visit Qatar

Visit Qatar ist der wichtigste Zweig von Qatar Tourism. Die Mission von Visit Qatar ist es, den Tourismus in Katar zu fördern und auszubauen, indem die reiche Kultur des Landes gepflegt, spannende Attraktionen entwickelt, der Veranstaltungskalender von Katar verbessert, das Land zum führenden MICE-Reiseziel in der Region gemacht und die Veranstaltungen und Luxuserlebnisse diversifiziert werden. Visit Qatar basiert auf exzellentem Service, der Förderung der gesamten touristischen Wertschöpfungskette und der Steigerung der lokalen und internationalen Besuchernachfrage in Katar. Durch das Netzwerk internationaler Büros in wichtigen Märkten, modernste digitale Plattformen und Marketingkampagnen erweitert Visit Qatar die globale Präsenz Katars und stärkt den Tourismussektor.

Web: www.visitqatar.com

QUELLE: Visit Qatar

