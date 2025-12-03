Solarkreis & Friends - Neue Single: Is finsta draußt (Merry X-Mas to everyone)

Weihnachten auf gut Österreichisch

Mit ihrer neuen Single "Is finsta draußt - Merry X-Mas to everyone" veröffentlichen Solarkreis ein stimmungsvolles Weihnachtslied, das Tradition und Moderne vereint. Der Song verbindet die steirische Mundart mit eingängigen Pop-Elementen und transportiert eine besinnliche, zugleich zeitgemäße Weihnachtsatmosphäre.

Für die Aufnahme holte sich die Band Unterstützung von bekannten steirischen Musikern, die gemeinsam mit Solarkreis diesen Song eingespielt und eingesungen haben.

(u.a. Horst Klimmstein, eh. Solo zu Viert | Benji Hassler, eh. Solo zu Viert | Johannes Marchel | Klaus Herunter und die Bläsersection der steirischen Ska Band: Mighty Maggots).

Das Ergebnis ist eine vielseitige und harmonische Produktion, die musikalisch wie emotional den Geist der Weihnachtszeit einfängt.

"Is finsta draußt - Merry X-Mas to everyone" erscheint über SK Music Entertainment und ist seit dem 21.November 2025 auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Dialektpop - modern, ausdrucksstark und lebensbejahend - das ist Solarkreis. Nach 10 erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 7 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt's und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

Solarkreis - Bandmembers

Hartmut Pollhammer: Bandleader, Keyboards, Backing Vocals

Michael Fritz: Vocals

Bertram Pollhammer: Gitarre

Robert Klammler: E-Bass

Stefan Ertl: Drums, Backing Vocals

Stefan Kaufmann: Saxophon

Daniel Kukovetz: Saxophon, Backing Vocals

Quelle: Hartmut Pollhammer/ Büro Solarkreis

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de