Refined Energy Corp. nimmt Ken Wheatley in sein Board of Directors auf und ergänzt seine Optionsvereinbarung für die Konzession

Vancouver, British Columbia - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Ken Wheatley, einem erfahrenen Experten auf dem Gebiet der Uranexploration, in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Wheatley ist Experte für Geowissenschaften und Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan (APEGS). Er hat mehr als 44 Jahre Erfahrung in der Uranexploration und war in den führenden Bergbauregionen Kanadas tätig. Ab dem Beginn seiner Karriere im Jahr 1980 übernahm er zunehmend verantwortungsvolle Aufgaben im Rahmen der Entdeckung zahlreicher bedeutender Lagerstätten, wie etwa:

- Cluff Lake: Dominique und South Dominique Janine (Amok Ltd.)

- McClean Lake: Lagerstätten Sue C, D und E (Minatco)

- Key Lake: Vorkommen BV und P-Patch (Uranerz Exploration and Mining Ltd.)

- Midwest A (Orano), wo er das für die Entdeckung und Abgrenzung verantwortliche Explorationsteam leitete

Als Vice President of Exploration bei Forum Energy Metals Corp. zeichnete Herr Wheatley zuletzt für die Entdeckung der Uranlagerstätten Opie, Barney und Otis West im Nordwesten der Region Athabasca verantwortlich. Sein großer Erfahrungsschatz umfasst unter anderem die Uranexploration in Nunavut rund um die Lagerstätten des Projekts Kiggavik sowie die Kupferexploration am Janice Lake und die Nickel-Platin-Palladium-Exploration am Love Lake. Er hat einen H.B.Sc. von der Laurentian University (1980) und einen M.Sc. von der University of Saskatchewan (1985).

Ich freue mich schon sehr auf meine Arbeit bei Refined, so Herr Wheatley. Das Unternehmen hat sich ein interessantes Konzessionspaket in Saskatchewan aufgebaut, und ich freue mich darauf, zu den weiteren Explorationsmaßnahmen im Hinblick auf neue Uranentdeckungen beitragen zu können.

Ken hat uns bereits mit wertvollen Erkenntnissen zu unserem Projekt Dufferin unterstützt, fügt Mark Field hinzu. Ihn in das Board zu holen, ist ein logischer nächster Schritt. Mit seinem fundierten Wissen über die Uranvorkommen in Saskatchewan wird er ein entscheidender Katalysator für die weitere dynamische Entwicklung des Unternehmens sein.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Geomap Exploration Inc. (Geomap) am 10. Oktober 2025 eine vierte Ergänzungsvereinbarung zu den Optionsrechten (die vierte Ergänzungsvereinbarung) laut einer Konzessionsoptionsvereinbarung vom 20. Dezember 2022 - zu der bereits Ergänzungen vom 14. November 2023, 28. Februar 2024 und 24. April 2025 vorliegen - unterzeichnet wurde. Mit dieser Optionsvereinbarung hatte Geomap dem Unternehmen das exklusive Recht und die Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an 96 Bergbauclaims mit einer Grundfläche von rund 5.571 Hektar in der Region Lac Simard in der kanadischen Provinz Quebec eingeräumt.

Gemäß der vierten Ergänzungsvereinbarung haben das Unternehmen und Geomap bestimmte Verpflichtungen im Hinblick auf Zahlungen, Ausgabe von Stammaktien sowie Explorationsaufwendungen des Unternehmens weiter aufgeschoben und die Anzahl der Bergbauclaims von 96 auf 61 reduziert, die nunmehr eine Grundfläche von ca. 3.539 Hektar umfassen.

Als Gegenleistung für die vierte Ergänzungsvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, nach Erhalt der Genehmigung von der Börsenaufsicht der Canadian Securities Exchange (die CSE) 50.000 Aktien (die Vergütungsaktien zur vierten Änderung) an Geomap auszugeben.

Alle Aktien, die gemäß der vierten Ergänzungsvereinbarung an Geomap ausgegeben werden sollen (einschließlich der Vergütungsaktien zur vierten Änderung), sind von der CSE zu genehmigen und laut den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Über Refined Energy Corp.

Refined ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Auffindung und Bewertung sowie den Erwerb von Beteiligungen an Rohstoffkonzessionen in Nordamerika spezialisiert hat. Das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken ist das Vorzeigeprojekt von Refined; hier ist im Jahr 2026 ein Bohrprogramm geplant. Refined hat außerdem die Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) an den beiden Urankonzessionen Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen sondiert weiterhin auch andere Rohstoffkonzessionen in Nordamerika, die für einen möglichen zukünftigen Erwerb in Frage kommen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Eli Dusenbury

Chief Financial Officer

+1 (604) 398-3378

info@refinedenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten sind, dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen, und basiert auf den aktuellen Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die vierte Ergänzungsvereinbarung, einschließlich aller darin vorgesehenen künftigen Transaktionen, und den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, darunter - in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen - die Annahme, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten wird, um die in der vierten Ergänzungsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen durchzuführen.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung der in der vierten Ergänzungsvereinbarung vorgesehenen Transaktionen zu erhalten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten ausdrücklich für alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

