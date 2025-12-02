CanCambria Energy Corp. verstärkt Führungsteam und Board mit Branchenexperten

Vancouver, BC - 2. Dezember 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSX-V: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich, die sofortige Aufnahme von drei Branchenexperten in sein Führungsteam und sein Board of Directors bekannt zu geben, wodurch das Unternehmen angesichts der Weiterentwicklung seines Erdgasprojekts Kiskunhalas in Ungarn weiter gestärkt wird.

Jerald (Jay) Stratton Jr. - unabhängiger Direktor

Herr Stratton ist eine versierte Führungskraft der Öl- und Gasbranche mit über 40 Jahren Erfahrung bei Unternehmen wie ARCO, OXY, Anadarko und Chesapeake Energy, wo er sowohl im In- als auch im Ausland tätig war. Zuletzt fungierte er als COO von Ultra Petroleum, wo sein Hauptaugenmerk auf Kapitaleffizienz und betriebliche Exzellenz gerichtet war, wodurch er eine Kostensenkung von 20 % auf dem Erdgasfeld Pinedale in Wyoming erzielen konnte. Er bringt strategisches Know-how in eine Vielzahl von Bereichen wie Governance, Sicherheit, Finanzen und Technik mit ein und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung sowie über ein hervorragendes Netzwerk von Branchenexperten und hochrangigen Entscheidungsträgern an der Spitze der Energiepolitik. Herr Stratton besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Petroleum Engineering von der Texas A&M University.

Larry Busnardo - VP Investor Relations

Herr Busnardo kann in der Öl- und Gasindustrie über 25 Jahre Erfahrung vorweisen, wobei sein Schwerpunkt auf Finanzen, Kapitalmärkte und Investor Relations lag. Zuletzt war er als Managing Director bei EnerCom Inc. tätig, einer international renommierten Unternehmensberatungsgesellschaft, die Kunden in den Bereichen Investor Relations und Marketing berät. Zuvor hatte er als Vice President Investor Relations von HighPoint Resources und Forest Oil in Denver fungiert. Vor seiner Tätigkeit in Unternehmen arbeitete Larry mehr als ein Jahrzehnt lang als Sell-Side-Analyst bei Macquarie Capital, Tristone Capital und Petrie Parkman & Co. Er besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Accounting von der Metropolitan State University.

Lee Lehtonen - Technischer Leiter - Exploration

Angesichts einer Erfahrung von über 35 Jahren bei großen und unabhängigen Unternehmen im In- und Ausland hat Herr Lehtonen auf drei Kontinenten in allen Bereichen des Explorations- und Produktionszyklus auf KMU-Ebene und in Führungspositionen gearbeitet. Er hatte maßgeblichen Anteil an bedeutsamen Tiefseeentdeckungen und Erschließungsprojekten für Mobil, Texaco, Pioneer, Vanari und Nexen. Seine bedeutsamsten Kompetenzen beinhalten Portfolioanalyse, Prospektgenerierung/-bewertung und M&A. Er besitzt ein B.A.-Diplom in Geology von der Colgate University, ein M.Sc.-Diplom in Applied Geophysics von der University of Texas, El Paso, sowie ein MBA-Diplom der SMU Cox Business School, Dallas.

Dr. Paul Clarke sagte: Wir freuen uns, Jay, Larry und Lee im Unternehmen willkommen zu heißen. Wir bauen bei CanCambria weiterhin ein branchenführendes Team auf, während wir uns durch die Erschließung unseres umfassenden Projekts Kiskunhalas in Ungarn auf ein beträchtliches zukünftiges Wachstum vorbereiten. Diese Ernennungen erweitern unsere betrieblichen, technischen und kapitalmarktbezogenen Fähigkeiten erheblich. Zusammen bringen die neuen Führungskräfte eine einschlägige Erfahrung von über 100 Jahren mit ein, die sie bei börsennotierten und privaten E&P-Unternehmen gesammelt haben, die sich durch eine ergebnisorientierte Philosophie auszeichnen. Mit diesem verstärkten Führungsteam befindet sich das Unternehmen in einer günstigen Position, um sein Geschäftsmodell des organischen Wachstums umzusetzen.

Gewährung von Aktienoptionen

In Zusammenhang mit der Einstellung und Incentivierung der oben genannten Mitarbeiter gibt das Unternehmen bekannt, dass es 900.000 Optionen (die Optionen) auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Diese Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung zu einem Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden, um Stammaktien des Unternehmens zu erwerben. Die Optionen werden in gleichen Tranchen von 25 % alle sechs Monate nach ihrem Gewährungsdatum verfallen. Die Optionen unterliegen den Bedingungen des Omnibus-Aktienoptionsplans des Unternehmens sowie den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

Webseite: www.CanCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

