Thüringer Waldquell erfüllt Klimaschutzversprechen

Thüringer Waldquell spendet erneut einen Baum für jeden Nordic Walker des Rennsteiglaufs. Nach 2015 wurden die Bäume wieder im Schmalkalder Ehrental gepflanzt.

Schmalkalden, 1. Dezember 2025: Als zum diesjährigen Rennsteiglauf 1.208 Nordic Walker auf die 21,1 Kilometer lange Thüringer Waldquell Nordic-Walking-Tour gingen, stand erneut die Zusage von Thüringens größtem Mineralbrunnenunternehmen: „Wir spenden für jeden Starter einen neuen Baum für den Thüringer Wald.“ Dieses Klimaschutzversprechen wurde nun eingelöst. Heute hat Thüringer Waldquell die Bäume gemeinsam mit ThüringenForst und Schmalkaldens Sachgebietsleiterin Liegenschaft und Forst Yvonne Heimrich im Schmalkalder Ehrental gepflanzt. „Nachdem wir zuletzt Bäume für die Hänge der Ohratalsperre gespendet haben, möchten wir jetzt im Ehrental, direkt vor unserer Haustür, 1.208 Europäische Lärchen pflanzen“, sagt Thomas Heß, Geschäftsführer von Thüringer Waldquell.

Seit 2006 mehr als 48.000 gespendete Bäume

Die diesjährige Baumspende ist nicht die erste für das Ehrental. Bereits 2015 pflanzte Thüringer Waldquell als Partner der Landesgartenschau in seiner Heimatstadt für jeden 100. Besucher der Schau einen Baum. Damals konnten schon 3.100 Setzlinge in die Erde gebracht werden.

Das Schmalkalder Unternehmen engagiert sich seit fast 20 Jahren für den Klima- und Umweltschutz in der heimischen Natur. Mit der diesjährigen Aktion erhöht sich die Anzahl der gespendeten Bäume auf über 48.000. „Wir handeln nach dem Motto: Unser Wald. Unser Wasser“, begründet Thomas Heß. „Unser Mineralwasser stammt aus den Tiefen des Thüringer Waldes. Ein intakter Wald mit gesunden Böden schützt das Klima, sorgt für gute Luft und natürlich auch für reines Wasser.“

Langjährige Kooperation mit Forstexperten

Seit vielen Jahren kooperiert Thüringer Waldquell bei den Baumspenden mit ThüringenForst. Die Forstexperten wissen, wo aufgeforstet werden muss und berücksichtigen bei der Auswahl der Flächen und Baumarten den klimagerechten Waldumbau. Im Revier Schmalkalden wurde etwa ein Viertel des Waldes im Ehrental durch Borkenkäferbefall vernichtet. Diese Brachflächen werden jetzt Stück für Stück wieder aufgeforstet. „Wir haben uns auf der Fläche am Martin-Luther-Wanderweg für die Europäische Lärche entschieden“, erläutert Forstamtsleiter Dr. Dominik Hessenmöller. „Sie wächst schnell und kommt mit der Trockenheit besser zurecht als beispielsweise die Fichte.“

Aus den 1.208 neuen Bäumen sollen 0,7 Hektar klimastabiler Wald entstehen. „Wir freuen uns, dass der Schmalkalder Wald in diesem Jahr Nutznießer der Baumspendenaktion geworden ist. Wir schätzen das Engagement von Thüringer Waldquell für den Waldschutz. Es ist gut, diesen Partner seit Jahren zuverlässig an unserer Seite zu wissen“, betont Dr. Dominik Hessenmöller.

Baumspendenaktion geht weiter

Zum 53. Rennsteiglauf 2026 wird es wieder eine Thüringer Waldquell Nordic-Walking-Tour geben. Thüringer Waldquell wird die Baumspendenaktion auch im kommenden Jahr fortsetzen.

Über Thüringer Waldquell:

Die Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH mit Sitz in Schmalkalden ist ein Tochterunternehmen der HassiaGruppe, einem Familienunternehmen, welches auf eine über 160-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann. Thüringer Waldquell beschäftigt 152 Mitarbeiter inklusive 6 Auszubildende. Neben den regelmäßigen Baumspenden initiierte das Unternehmen auch waldpädagogische Angebote von ThüringenForst, in deren Rahmen Thüringer Schüler vor Ort im Wald den natürlichen Kreislauf des Wassers verfolgen.

Über ThüringenForst-AöR:

Die am 1. Januar 2012 gegründete ThüringenForst-AöR mit Sitz in Erfurt bewirtschaftet rund 200.000 Hektar Landeswald, nimmt hoheitliche Aufgaben im gesamten Waldgebiet des Freistaats wahr (550.000 Hektar), bietet Dienstleistungen für den Privat- und Körperschaftswald an und entwickelt nachhaltige Lösungen zum Schutz, zur Anpassung und zur Bewirtschaftung der Wälder im Interesse der Gesellschaft. Die ThüringenForst-AöR, eine Institution des Freistaats, beschäftigt knapp 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leidenschaft die Thüringer Wälder sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.thueringenforst.de.