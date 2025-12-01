Gold und der Angst-Index

Der Volatilitätsindex der CBOE (CBOE: VIX) der Chicago Board Options Exchange zeigt Zeiten von Volatilität auf.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Revival Gold Inc. und Miata Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 01.12.2025, 19:30 Uhr Zürich/Berlin

Volatilität bestimmt die Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump. Und ist die Volatilität hoch, steigt die Attraktivität des sicheren Hafens Gold. Gerüchte über Zölle etwa, gemessen vom Amtsantritt des US-Präsidenten bis zum 10. März ließen den Index um 85 Prozent ansteigen. Nach einem kurzen Rückgang erreichte der Volatilitätsindex der CBOE ein Fünfjahreshoch. Er legte in der ersten Aprilwoche um 135 Prozent zu. Nachdem der Präsident Zölle gegen viele Länder zurückgenommen hatte, stabilisierte sich der Index bis Ende September um 70 Prozent. Seitdem ist er jedoch um 35 Prozent gestiegen, was die Sorge vor einer weiteren Phase erhöhter Volatilität bis zum Jahresende verstärkt. Davon profitieren die Edelmetalle.

Gold ist im Rekordjahr 2025 um rund 58 Prozent im Preis gestiegen, beim Silber betrug der Anstieg zirka 78 Prozent. Und viele Experten gehen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Volatilität lässt Anleger in sichere Anlagen flüchten. Auch aus geopolitischer Sicht ist die Lage instabil. Der Russland-Ukraine-Krieg dauert an und im Gazastreifen gibt es noch immer Angriffe. Zusätzlich stärken Zinssenkungen durch die Fed und ein schwächelnder US-Dollar die Edelmetallpreise.

Eine treibende Wirkung auf den Goldpreis könnte auch die anstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofes zu den Zöllen besitzen. Bleiben die Zölle weiterhin bestehen, so würde dies den US-Dollar weiter schwächen - und den Goldpreis stärken. Zudem sind die Wirtschaftsdaten aus den USA eher schwach, bezogen auf Beschäftigungsentwicklung und Arbeitslosigkeit. Investments in Gold und Silber und die diesbezüglichen Minenunternehmen sind also weiterhin lohnenswerte Investments.

Miata Metals - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-c... / - besitzt in Suriname, Südamerika Beteiligungen an zwei aussichtsreichen Goldprojekten (Sela Creek, Nassau) mit der Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung.

Revival Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-i... - gehört zu den größten Erschließungsunternehmen von Reingoldminen. Revival Gold entwickelt in Utah das Mercur Goldprojekt, die Bohrungen laufen und zeigen sehr gute Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet auch die Genehmigungsverfahren sowie die Exploration des Goldprojekts Beartrack-Arnett in Idaho vor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -).

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

