NurExone Biologic Inc. gibt Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt und informiert über aktuelle Unternehmensentwic

TORONTO und HAIFA, Israel, 28. Nov. 2025 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biotechnologisches Unternehmen im präklinischen Stadium, das Pionierarbeit bei exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, freut sich, seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 (Q3 2025) endende dritte Quartal bekannt zu geben und ein Unternehmensupdate zu aktuellen Erfolgen und bevorstehenden Meilensteinen zu liefern.

Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die neun Monate bis zum 30. September 2025 sowie die dazugehörige Erläuterung und Analyse der Geschäftsführung können auf der Website des Unternehmens unter www.nurexone.com und in seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abgerufen werden.

Aktuelle unternehmerische Höhepunkte und Geschäfts-Updates nach Q3 2025

- Beschleunigung und vollständige Ausübung der Warrants von 2023 und 2024

Am 8. Oktober 2025 beschleunigte das Unternehmen das Verfallsdatum von 8,2 Millionen Warrants, die 2023 und 2024 ausgegeben wurden, nachdem die vorgeschriebenen Beschleunigungsschwellen erreicht worden waren. Alle Warrants wurden vor dem beschleunigten Verfallsdatum, dem 7. November 2025, ausgeübt, was zu einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 3,2 Mio. C$ führte, der die allgemeinen Unternehmens- und Betriebskapitalbedürfnisse unterstützen wird, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. November 2025 weiter erläutert.

- Reproduzierbare dosisabhängige Wiederherstellung des Sehvermögens im Glaukom-Modell

Ebenfalls am 8. Oktober 2025 gab NurExone neue präklinische Daten bekannt, die eine konsistente, dosisabhängige Wiederherstellung der Sehkraft in seinem Glaukom- und Sehnervenverletzungsmodell zeigen. Wiederholte Studien zeigten, dass höhere ExoPTEN-Dosen die Netzhautfunktion zuverlässig auf nahezu Basiswerte der STR-ERG-Messungen zurückführten und das Überleben der retinalen Ganglienzellen im Vergleich zu Kontrollen signifikant verbesserten. Die Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse untermauert zusätzlich die biologische Grundlage für ExoPTEN als Therapie zur Regeneration des Sehnervs.

- Stärkung der globalen wissenschaftlichen Führungsrolle im Bereich therapeutischer Exosomen

NurExone steigerte seine globale wissenschaftliche Sichtbarkeit durch eingeladene Vorträge auf führenden Tagungen zu Exosomen und regenerativer Medizin, darunter das Precision EV Forum 2025 in Cambridge, U.K. Darüber hinaus wurde Dr. Lior Shaltiel eingeladen, auf der bevorstehenden Konferenz Cell and Gene Therapy International Europe im Dezember in Berlin als Redner und Diskussionsteilnehmer aufzutreten.

- Anerkennung bei renommierten globalen Wettbewerben

Am 12. November 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es in zwei angesehenen internationalen Programmen als Finalist nominiert wurde: den Falling Walls Science Breakthroughs (Berlin, November 2025) und den Prix Galien Bridges Awards (Stockholm, Dezember 2025). Diese Auszeichnungen unterstreichen den innovativen Charakter des regenerativmedizinischen Ansatzes des Unternehmens.

- Bevorstehendes Investoren-Webinar: Investing in the Future of Exosome Therapeutics

NurExone wird am 10. Dezember 2025 um 10:00 Uhr EST ein Investoren-Webinar veranstalten, um über aktuelle Erfolge, den Ausbau der US-Bioproduktion und strategische Prioritäten für 2026 zu sprechen. Hier registrieren: www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.c...

Wesentliche geschäftliche Höhepunkte

- 1,4 Mio. C$ durch Privatplatzierungen eingeworben

Am 20. August 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.258.072 Einheiten (jeweils eine August-2025-Einheit) zu einem Preis von 0,62 C$ pro August-2025-Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 0,8 Mio. C$ (das August-2025-Angebot). Jede August-2025-Einheit bestand aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und (ii) einer Hälfte eines Warrants zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein August-2025-Warrant). Jeder August-2025-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,80 C$ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 36 Monaten.

Am 11. September 2025 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 930.376 Einheiten (jeweils eine September-2025-Einheit) zu einem Preis von 0,68 C$ pro September-2025-Einheit ab und erzielte einen Bruttoerlös von etwa 0,6 Mio. C$ (das September-2025-Angebot). Jede September-2025-Einheit bestand aus (i) einer Stammaktie und (ii) einer Hälfte eines Warrants zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein September-2025-Warrant). Jeder September-2025-Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,88 C$ pro Stammaktie über einen Zeitraum von 36 Monaten.

Die Erlöse aus den August- und September-2025-Angeboten werden hauptsächlich für Betriebskapital verwendet sowie zur Unterstützung allgemeiner Unternehmenszwecke und klinischer Entwicklungsaktivitäten.

- Patentgewährungen in den USA und Israel stärken die Position im Bereich geistiges Eigentum und Fertigung

NurExone stärkte im dritten Quartal 2025 seine Grundlagen im Bereich geistiges Eigentum und Fertigung durch ein U.S. Notice of Allowance für seinen proprietären Exosomen-Produktionsprozess sowie eine entsprechende Patenterteilung in Israel für dieselbe Prioritätsfamilie. Diese Schutzrechte untermauern die langfristige Fertigungsstrategie des Unternehmens, bauen auf dem kürzlichen Erwerb einer GMP-konformen Master Cell Bank auf und unterstützen die Entwicklung einer zuverlässigen, skalierbaren Lieferkette für die zukünftige klinische und kommerzielle Nutzung.

Am 8. September 2025 erhielt das Unternehmen vom US-Patent- und Markenamt eine Zulassungsmitteilung für sein firmeneigenes Exosomen-Herstellungsverfahren, das sein 3D-Gerüst und sein auf Scherspannung basierendes Bioreaktorsystem umfasst. Das Patent wurde am 11. November 2025 erteilt.

Am 11. September 2025 erteilte das Israel Patent Office das Patent des Unternehmens mit dem Titel Production of Extracellular Vesicles from Stem Cells, das mit dem U.S. Notice of Allowance derselben Prioritätsfamilie übereinstimmt.

- Anreizangebot für US-Fertigungsanlage gesichert

Am 16. September 2025 kündigte NurExone Pläne an, über seine Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. die erste kommerzielle US-Produktionsstätte für Exosomen in Indianapolis, Indiana, zu errichten. Das Unternehmen sicherte sich ein Anreizangebot von bis zu 0,26 Mio. US$, um die Expansion zu unterstützen. Die geplante GMP-konforme Anlage wird als US-Fertigungsbasis von Exo-Top Inc. für Exosomen dienen, die in den therapeutischen Programmen von NurExone sowie in Business-to-Business-Gelegenheiten im Bereich regenerativer Ästhetik eingesetzt werden.

- Dosisabhängige motorische Erholung im akuten Rückenmarksverletzungsmodell

Im dritten Quartal 2025 brachte NurExone sein Programm für akute Rückenmarksverletzungen mit neuen präklinischen Daten voran, die klare, dosisabhängige Verbesserungen der motorischen Erholung mittels des CatWalk XT Ganganalysesystems zeigen. In dieser Studie erlangten 100 % der Tiere, die die höhere ExoPTEN-Dosis erhielten, messbare Gehfähigkeit in beiden Hintergliedmaßen zurück, verglichen mit minimaler Erholung in der unbehandelten Kontrollgruppe.

- Stärkung der US-Biofertigungspräsenz durch ARMI/BioFabUSA

Während des dritten Quartals 2025 trat NurExone dem ARMI/BioFabUSA BioFab Startup Lab bei und erhielt damit Zugang zu einem führenden US-Ökosystem, das sich der nächsten Generation von Biofertigungstechnologien widmet.

- Gewährung von RSUs

Mit Wirkung zum 27. November 2025 gewährte das Unternehmen insgesamt 1.450.000 Restricted Share Units (RSUs) an verschiedene Berater und leitende Angestellte des Unternehmens gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens (der Omnibus-Plan). Jede RSU wird am ersten Jahrestag des Beginns unverfallbar und berechtigt den Inhaber zum Zeitpunkt der Unverfallbarkeit zum Bezug einer Stammaktie, vorbehaltlich der Bestimmungen des Omnibus-Plans.

- Gewährung von Aktienoptionen

Mit Wirkung zum 27. November 2025 gewährte das Unternehmen insgesamt 271.700 Aktienoptionen (Optionen) an verschiedene Mitarbeiter und Berater des Unternehmens gemäß dem Omnibus-Plan. Jede Option ist in eine Stammaktie ausübbar zum Schlusskurs der Stammaktien, die an der TSX Venture Exchange (TSXV) notiert sind, basierend auf dem letzten Handelstag unmittelbar vor dieser Pressemitteilung, zuzüglich 5 %, was zu einem Ausübungspreis von 0,75 C$ führt. 260.000 Optionen werden über einen Zeitraum von vierundzwanzig Monaten unverfallbar, sodass 50 % der Optionen am ersten Jahrestag des Beginns der Unverfallbarkeitsfrist unverfallbar werden. Weitere 12,5 % der Optionen werden am Ende jedes folgenden Dreimonatszeitraums bis zum zweiten Jahrestag des Beginns der Unverfallbarkeitsfrist unverfallbar, vorausgesetzt, dass der Begünstigte weiterhin ein teilnahmeberechtigter Teilnehmer gemäß dem Omnibus-Plan ist. Die verbleibenden 11.700 Optionen werden nach Ablauf eines Zeitraums von drei Monaten ab dem Beginn der Ausübungsfrist unverfallbar, sofern der Begünstigte die in der Vereinbarung beschriebenen Leistungen erbracht hat. Jede Option verfällt zehn Jahre nach dem Datum der Gewährung.

Finanzergebnisse des dritten Quartals 2025:

- Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (F&E)

Die Netto-F&E-Aufwendungen beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 0,70 Mio. US$, verglichen mit 0,50 Mio. US$ im dritten Quartal 2024. Der Anstieg um 0,20 Mio. US$ war hauptsächlich auf 0,12 Mio. US$ aufgrund höherer Mitarbeiterzahl und aktienbasierter Vergütung für Mitarbeiter, 0,06 Mio. US$ höhere Dienstleisterkosten und damit verbundene aktienbasierte Vergütungen sowie 0,02 Mio. US$ an Material- und sonstigen Kosten zurückzuführen.

- Allgemeine und Verwaltungskosten (G&A)

Die G&A-Aufwendungen beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 0,76 Mio. US$, verglichen mit 0,78 Mio. US$ im dritten Quartal 2024. Der Rückgang wurde hauptsächlich durch geringere Dienstleisterkosten verursacht.

- Nettofinanzerträge

Die Nettofinanzerträge beliefen sich im dritten Quartal 2025 auf 0,01 Mio. US$, verglichen mit 0,04 Mio. US$ im dritten Quartal 2024.

- Nettoverlust

Der Nettoverlust für Q3 2025 betrug 1,47 Mio. US$, verglichen mit 1,25 Mio. US$ in Q3 2024.

Kommentar des Managements

In diesem Quartal haben wir unsere Plattform mit neuen Patenterteilungen in den USA und Israel gestärkt, Fortschritte in unseren präklinischen Programmen erzielt und unsere wissenschaftliche Sichtbarkeit durch eingeladene Präsentationen auf führenden internationalen Konferenzen erhöht. Diese Entwicklungen unterstützen unsere langfristige Strategie, während wir ExoPTEN auf die erste klinische Prüfung am Menschen vorbereiten, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone.

Im dritten Quartal 2025 haben wir unseren operativen Plan diszipliniert umgesetzt, unterstützt durch gestärktes Betriebskapital aus den August- und September-Angeboten. Unsere Ausgaben entsprachen weiterhin den Erwartungen, da wir weiterhin in die Weiterentwicklung von ExoPTEN und den Aufbau der operativen Kapazitäten des Unternehmens investiert haben, sagte Eran Ovadya, Chief Financial Officer von NurExone.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das regenerative, exosomenbasierte Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt. Der führende Produktkandidat, ExoPTEN, hat überzeugende präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei akuten Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen - beide Multi-Milliarden-Dollar-Märkte. Wichtige regulatorische Meilensteine, einschließlich der Orphan-Drug-Designation durch die FDA und die EMA, ebnen den Weg für klinische Studien in den USA und Europa. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um GMP-konforme Exosomen für den Eigenbedarf, regenerative Ästhetik und andere Indikationen zu produzieren und bereitzustellen, als Teil der kommerziellen Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations - USA

Telefon: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Verwendung der Erlöse und Vorteile aus der Ausübung der Warrants und den Angeboten; die erwarteten Vorteile aus der Auswahl als Finalist und die sich daraus ergebenden Chancen; den Aufbau einer kommerziellen Exosomen-Produktionsanlage in Indiana und die erwarteten Vorteile daraus; die Fähigkeit, Rechte an geistigem Eigentum in den Vereinigten Staaten und Israel zu sichern und aufrechtzuerhalten; die erwartete Wirkung wissenschaftlicher Präsentationen und erhöhter Sichtbarkeit auf das Wachstum des Unternehmens und die Einbindung der Investoren; die erwarteten Vorteile der RSU- und Optionsgewährungen bei der Gewinnung, Bindung und Motivation von Schlüsselpersonal; das fortgesetzte Voranbringen von ExoPTEN und der therapeutischen Pipeline des Unternehmens in Richtung klinischer Einsatzbereitschaft; und dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den dem Management zum Datum dieser Mitteilung vorliegenden Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter: die Marktnachfrage nach exosomenbasierten Therapien wird weiter wachsen; ExoPTEN wird die hierin dargestellten Vorteile erbringen; das Unternehmen wird von seinen Patenterteilungen profitieren; die Auswahl als Finalist wird die hierin dargestellten Vorteile und Chancen bieten; das Unternehmen wird weiterhin von seiner US-Fertigungsanlage profitieren; die Verwendung der Erlöse aus der Ausübung der Warrants und den Angeboten wird wie hierin dargestellt erfolgen; die Ausübung der Warrants wird die hierin beschriebenen Vorteile für das Unternehmen haben; das Unternehmen wird weiterhin die erforderliche Finanzierung und Anreize sichern können; das Unternehmen wird weiterhin die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten; das Unternehmen wird ExoPTEN und seine therapeutische Pipeline weiterhin in Richtung klinischer Einsatzbereitschaft voranbringen; die RSU- und Optionsgewährungen werden zur Bindung und Leistung von Schlüsselpersonal beitragen; das Unternehmen wird weiterhin in der Lage sein, aktienbasierte Vergütungsinstrumente gemäß seinem Omnibus-Plan zu gewähren und auszugeben; die Ausübung von RSUs und Optionen erfolgt wie hierin vorgesehen; und die NurExone-Plattformtechnologie bietet pharmazeutischen Unternehmen, die an einer minimalinvasiven, gezielten Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind, neuartige Lösungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens; dem Fehlen von Umsätzen bis heute; der inhärenten Unsicherheit der präklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten möglicherweise nicht in klinische Studien übergehen oder keine behördliche Zulassung erhalten; der Möglichkeit, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen klinischen Phasen spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; dass das Unternehmen nicht weiterhin von seiner US-Fertigungsanlage profitieren wird; dass das Unternehmen nicht von seinen Patenterteilungen profitieren wird; dem ungewissen Zeitpunkt, den Kosten und dem Ausgang präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem klinischen Studienprozess, einschließlich potenzieller Verzögerungen oder des Scheiterns bei der Erreichung eines effektiven Studiendesigns oder positiver Ergebnisse; der Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; begrenzter Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn sie genehmigt werden; dem potenziellen Aufkommen konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; dem schnellen technologischen Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen kann; der Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; der Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; der Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, nicht die beabsichtigte therapeutische Wirkung erzielen; der Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für die klinische Anwendung herzustellen oder zu skalieren; begrenzter Akzeptanz in Anwendungen der regenerativen Medizin oder Zelltherapie; mangelndem Wachstum der klinischen Nachfrage in den Zielindikationen wie Rückenmarksverletzungen, Sehnervenreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; dem Scheitern, geplante Entwicklungsmeilensteine oder kommerzielle Durchbrüche zu erreichen; dass ExoPTEN nicht die hierin dargestellten Vorteile erbringen wird; dass die Auswahl als Finalist nicht die hierin dargestellten Vorteile und/oder Chancen bringen wird; dass die Verwendung der Erlöse aus der Ausübung der Warrants und den Angeboten nicht wie hierin dargestellt erfolgen wird; dass die Ausübung der Warrants nicht die hierin beschriebenen Vorteile für das Unternehmen haben wird; dass die RSU- und Optionsgewährungen nicht ihre beabsichtigten Vorteile erzielen werden; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, weiterhin aktienbasierte Anreizinstrumente gemäß seinem Omnibus-Plan zu gewähren; dass das Ausübung von RSUs und Optionen nicht wie dargestellt erfolgen wird; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, ExoPTEN und/oder seine therapeutische Pipeline in Richtung klinischer Einsatzbereitschaft voranzutreiben; dass die Plattformtechnologie von NurExone keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver, zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind; sowie die in den Abschnitten unter der Überschrift Risikofaktoren auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken. Eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

