Rockstone News - Der Moment, in dem Homerun Resources Inc. in den Markt für Langzeit-Energiespeicherung eintritt

Homerun sichert sich exklusive Rechte am ENDURING-System des NREL und eröffnet damit eine neue Ära eines vertikal integrierten Wachstums im Bereich Energietechnologie.

Wenn man die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) zum ersten Mal liest, klingt sie vielleicht technisch und abstrakt: Lizenzvereinbarung über geistiges Eigentum partikelbasierte thermische Energiespeicherung neues Patent EMS-Integration

Für viele Anleger ist das nur ein Nebel. Doch hinter diesem Fachjargon ist etwas Seltenes passiert: Ein Small-Cap-Silica-Unternehmen hat sich still und leise die Schlüssel zu einer energie-technologischen Lösung aus einem nationalen Forschungs-labor gesichert, die im Zentrum der nächsten Phase der Energiewende stehen könnte.

Das ist kein normales Tagesgeschäft. Es ist ein Wandel der Identität, der Ausrichtung und der Definition des langfristigen Wachstumspotenzials des Unternehmens. Für ein Unternehmen von der Größe Homeruns sind Chancen dieser Art äußerst ungewöhnlich.

Dieser Report legt all das offen und zeigt, warum dies ein entscheidender Moment für die Aktionäre von Homerun ist - ein Moment, den viele eines Tages als den eigentlichen Beginn der Geschichte ansehen könnten.

Der Wendepunkt

Jeder kennt die Geschichte inzwischen: Solar und Wind boomen. Elektrofahrzeuge sind überall. Regierungen sprechen über Netto-Null, als wäre es bereits selbstverständlich. Doch es gibt ein großes Problem, das kein Politiker schönreden oder wegdiskutieren kann:

Die Sonne scheint nicht immer. Der Wind weht nicht immer.

Batterien (wie Lithium-Ionen) helfen, sind aber teuer und speichern Strom in der Regel nur für wenige Stunden. Sie sind ideal für kurzfristige Schwankungen - aber nicht für mehrere trübe Tage am Stück oder eine Woche Flaute. Versorger und Rechenzentren brauchen zunehmend etwas anderes:

Langzeit-Energiespeicherung!

Also 10, 20, 50 Stunden Energie - oder sogar mehrere Tage - und das zu deutlich geringeren Kosten pro kWh als Lithiumbatterien. Und gebaut aus reichlich verfügbaren, sicheren Materialien, nicht aus seltenen Metallen aus unsicheren Regionen oder störanfälligen Lieferketten.

Dies ist die Lücke, die bisher niemand schließen konnte. Bis jetzt.

Und genau in diese Lücke tritt Homerun nun direkt hinein - mit einer Lösung, die stark genug ist, den Verlauf der gesamten Energiewende zu verändern und die Art und Weise, wie Industrien über verlässliche saubere Energie denken, neu zu definieren

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL:

www.rockstone-news.de/der-moment-homerun-markt-langzeit-energiespeicheru...

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.061.179

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 1,01 CAD (28.11.2025)

Marktkapitalisierung: 65 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,585 EUR (01.12.2025)

Marktkapitalisierung: 38 Mio. EUR

Über den Autor

Stephan Bogner bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Entwicklungen können wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rechtliche Hinweise & Offenlegung von Interessen: Dieser Bericht stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine lizenzierten Finanzberater. Investitionsentscheidungen sollten stets mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Publikation dient Werbe- und Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig geprüft. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

