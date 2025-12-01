EIN TRAUMHAUS MIT HOLZ UND KLARHEIT

Wie in Irland ein A-Frame in weiter Natur entstand

Bad Nauheim, 27. November 2025 - Wenn sich der Morgennebel über den Feldern von Longford, Irland lichtet, wird die Größe von Jonathans Grundstück langsam sichtbar. Auf 6.100 Quadratmetern Weite steht heute sein Traumhaus – ein A-Frame, klar in der Linie, warm im Material, offen für Licht. „Es hat ein ikonisches Baudesign, bei denen die Dachflächen zugleich die Wände bilden“, beschreibt Jonathan die spezielle Dreiecksform des Hauses aus Holz. Vor dem Hintergrund gestiegener Baukosten und Wohnraummangel rücken neue Baukonzepte wie Modulhäuser in A-Frame-Bauweise vermehrt in den Fokus. Sie gelten als kostengünstige und ressourcenschonende Alternative zum klassischen Hausbau.

Die Entscheidung für ein alternatives Baukonzept

Die Idee für das A-Frame-Haus begann mit einem Telefonat. Jonathan, auf der Suche nach einem ökologischen, bezahlbaren Zuhause, erreichte Alan Rowan, Planer einer Baufirma in Longford. „Er kam über eine Empfehlung von Bekannten zu mir“, erzählt Alan. „Und er wusste, dass er etwas Nachhaltiges wollte.“

Als Alan ihm die Haus-Kits von AVRAME empfahl, einem internationalen Hersteller von A-Frame-Bausätzen aus Estland, war der Funke schnell übergesprungen. „Die Qualität, die Lieferzeiten und das durchdachte Design fand ich sofort überzeugend“, sagt Jonathan. Vor allem der Rohstoff machte für ihn einen Unterschied. „Während irisches Holz wegen zu schnellen Wachstums kaum im Hausbau genutzt wird, stammt das Material von AVRAME aus nachhaltig bewirtschafteten, kalt gewachsenen Wäldern Estlands. Das macht das Holz dichter und stabiler“, erklärt Alan, „und AVRAME lässt es zusätzlich kammergetrocknet und für den strukturellen Einsatz behandeln.“ Nachhaltiges FSC-zertifiziertes Holz, stark und zuverlässig – es passte zu Jonathans Wunsch nach einem umweltgerechten und langlebigen Bau.

Von der Planung zur Wohnwelt

Das Modell Trio 100, ein Dreizimmerhaus mit 102 Quadratmetern und offenem Mezzanin, gefiel Jonathan direkt. Kein klassisches Mauerwerk, sondern ein klarer, 8,7 Meter hoher moderner Holzbau. Die Planungsphase verlief erstaunlich reibungslos, Longfords Behörden gaben schnell grünes Licht. Und während Jonathan weiter in Dublin arbeitete, übernahm Alan das komplette Projektmanagement.

In 15 Tagen vom Boden in die Höhe

Der Bau verlief in schnellen Schritten: Gelände freilegen, drei massive Fundamentpfeiler – 11 Meter lang, 400 Millimeter breit – gießen, Bodenaufbau, dann die filigrane, aber kraftvolle Holzstruktur. „In nur 15 Tagen stand die Hülle, inklusive Dach“, sagt Alan noch immer beeindruckt.

Die dreifach verglasten Passivhaus-Fenster, eine 250 Millimeter starke Sprühdämmung im Boden, 200 Millimeter in Wänden und Dach sowie die sorgfältige Luftdichtheit verwandelten den Rohbau in ein Haus der Energieklasse A1, so energieeffizient, dass zwei elektrische Radiatoren genügen, um es zu beheizen.

Innenraum aus Handwerk geschaffen

Für die Innenräume lieferte Alan eine Auswahl an verlässlichen Materialien und Designs. Jonathan wählte, Alan setzte um. Küchen, Bodenbeläge, Bad, Wände – alles entstand Stück für Stück, während Jonathan wöchentlich vorbeikam und den Baufortschritt verfolgte. Nach sechs Monaten – halb so lange wie bei einem klassischen Bau – übergab Alan die Schlüssel. Keine Überraschungen, keine explodierenden Kosten, nur Terrasse und Einfahrt kamen noch hinzu.

Ein modernes Baukonzept

Heute wirkt das A-Frame-Haus, als sei es immer für diesen Ort bestimmt gewesen. Ein Haus, das zeigt, wie man in kurzer Zeit kostensicher, mit klarer Vision und gutem Handwerk ein funktionales und zugleich individuelles Zuhause schaffen kann.

Das fertige Haus von AVRAME aus FSC-zertifiziertem Holz entspricht Jonathans Vorstellung von einem nachhaltigen und bezahlbaren Gebäude.

Das Haus von AVRAME lässt sich flexibel mitten in der Natur errichten.

AVRAME wurde 2016 in Tartu, Estland, von Indrek Kuldkepp gegründet, der auf über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Holz-Fertighäuser zurückblickt. Das Unternehmen entwickelt modulare A-Frame-Häuser aus nachhaltigem Holz, die sich in Eigenleistung errichten lassen und durch sparsamen Materialeinsatz, Energieeffizienz und eine markante Form überzeugen.

Die charakteristische A-Form prägt nicht nur das Design, sondern auch den Namen des Unternehmens („Frame“ = engl. für „Rahmen“). Das Portfolio umfasst verschiedene Haustypen, die sich flexibel an Grundstücke, Bedürfnisse und Lebensphasen anpassen lassen – vom kompakten Ferienhaus bis zum dauerhaften Wohnhaus.

Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Wohnen erschwinglich und zugleich umweltschonend zu gestalten. AVRAME liefert seine Bausätze inzwischen in mehr als 25 Länder und verfolgt das Ziel, nachhaltige Architektur für eine breite Bevölkerung zugänglich zu machen.

