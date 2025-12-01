Armory Mining gibt Update zum Lithiumsoleprojekt Candela II im Incahuasi-Salar in Argentinien

Vancouver, B.C. - 1. Dezember 2025 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das Unternehmen oder Armory) - ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien spezialisiert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind - freut sich, ein Update zu seinem Lithiumsoleprojekt Candela II bereitzustellen, das sich im Incahuasi-Salar in der argentinischen Provinz Salta befindet.

Das Unternehmen plant, eine Scoping-Studie durchzuführen, die die Erschließung des Projekts Candela II optimieren wird. Das Ziel einer Scoping-Studie ist es, sowohl die technische Realisierbarkeit als auch das wirtschaftliche Potenzial des Vorkommens zu beurteilen. Das Projekt wurde vom Unternehmen mit Explorationsbohrungen vorangebracht und verfügt über eine vermutete Ressource von 457.000 Tonnen Lithiumcarbonat in situ. Diese Ressourcenschätzung wurde von WSP Australia* erstellt. Der aktuelle Preis für Lithiumcarbonat in 99,5 % Batteriequalität liegt bei 13.401 $ pro Tonne (Stand vom 17. November 2025).

Die Studie wird eine vorläufige Schätzung der technischen und wirtschaftlichen Faktoren - einschließlich potenzieller Produktion, Ressourcenerweiterung, Kapital- und Betriebskosten - sowie der Risikofaktoren und der Bewertung von sowohl aktuellen Marktbedingungen als auch zukünftigen Rohstoffprognosen ermöglichen. Die Studie behandelt auch Auswirkungen auf die Umwelt und rechtliche bzw. behördliche Anforderungen.

Das Projekt liegt im sogenannten Lithium-Dreieck - einem Teil Südamerikas, der sich zwischen Bolivien, Chile und Argentinien erstreckt. Ganfeng Lithium, der größte Produzent des Batteriemetalls in China, besitzt die an Candela II angrenzende Konzession, sowie eine etwa 9,8 km entfernt liegende Produktionsbohrung. Rio Tinto und Power Minerals (PNN) befinden sich ebenfalls in der Nähe.

*Das Lithiumsoleprojekt Candela II beinhaltet eine Mineralressourcenschätzung (MRE) nach National Instrument 43-101, die von WSP Australia Pty Ltd. erstellt wurde (siehe Meldung von Spey Resources Corp. vom 26. September 2023).

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zuvor veröffentlicht und seinerzeit von Phillip Thomas, BSc Geol MBM, FAusIMM (CPVal), MAIG geprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den von National Instrument 43-101 erstellten Definitionen.

Über Armory Mining Corp.

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia; einen Anteil von 80 % am Lithiumsoleprojekt Candela II im Incahuasi-Salar in der argentinischen Provinz Salta; und eine Option, einen Anteil von 100 % am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in Haida Gwaii, British Columbia, zu erwerben.

Kontakt

Alex Klenman

CEO & Direktor

alex@armorymining.com

Armory Mining Corp.

1100-1199 West Hastings Street,

Vancouver, BC V6E 3T5

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar; zudem dürfen keine Wertpapiere des Unternehmens in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich jeglicher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (dem 1933 Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. zugunsten von U.S. Persons (wie in Regulation S unter dem 1933 Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungspflichten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Mittel. Die Wörter erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, plant, wird, könnte und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf politische und regulatorische Risiken in Kanada, Betriebs- und Explorationsrisiken, Marktbedingungen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

