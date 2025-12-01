Kirgistan trifft Deutschland in Berlin

Kirgistan Wirtschaftstag 2025 Berlin

Der "Tag der Wirtschaft Kirgistans in Berlin - Deutsch-Kirgisisches Wirtschaftsforum" im Haus der Deutschen Wirtschaft und organisiert vom DIHK und dem Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der Kirgisischen Botschaft, Hamburgs Mann für die Region Mirko Nowak seinen zuverlässigen Kollegen und unserer tatkräftigen Unterstützung war ein überwältigendes Event mit einer nicht erwarteten Resonanz. Die unter der Leitung

des kirgisischen Regierungschefs(Premierminister) und Leiter der Präsidialverwaltung Adylbek Kassymalijew angereiste Delegation war beeindruckend. Unter den Teilnehmern auch der Amtsvorgänger und heutige Präsident der Handelskammer Kirgisistans ist Temir Sariev, den wir bereit im Sommer in Magdeburg auf dem Internationalen Wirtschaftsforum und Renntag mit ua dem "Großen Preis der Republik Kirgistans" begrüssen konnten. Großer Dank gebührt S.E. und unserem engen Freund und Mitstreiter Botschafter Ömürbek Tekebajew. Nicht zu vergessen unsere eigene "Geheimwaffe" in den Beziehungen zu Zentralasien, Natallia Lenchenka.

Kirgistan empfiehlt sich in vielen Bereichen. Kirgistan gilt als "strategisch bedeutsam" aufgrund seiner Lage im Eurasischen Korridor. Es wird auf Chancen in der Rohstoffgewinnung, erneuerbaren Energien (z. B. grüner Wasserstoff), IT, Logistik-Hubs und Tourismus hingewiesen. Deutsche Exporte (z. B. Maschinen, Fahrzeuge) dominieren, aber das Forum plädiert für ausgewogenen Handel und Investitionen, um Lieferketten zu stärken. Es unterstreicht, dass Kirgistan durch seine Ressourcen und Stabilität ein "stabiler Partner" sein könnte, ähnlich wie in Kooperationen mit Oman oder Thailand.

Das GGTFB knüpft an bestehende Strukturen an: Der bilaterale Handel wuchs 2023 auf ca. 734 Mio. Euro, mit Fokus auf deutsche Exporte. Es gibt 180 gemeinsame Unternehmen in Sektoren wie Energie, Tourismus und Bergbau. Das Forum unterstützt Initiativen wie den Kyrgyz-German Business Council und Events wie den "Day of German Economy in Kyrgyzstan" (geplant für Sommer 2025 in Cholpon-Ata), um Investitionen in grüne Energie und Logistik zu fördern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

German Global Trade Forum Berlin

Herr Eberhard Trempel

Burggrafenstraße 3

10787 Berlin

Deutschland

fon ..: 0302124860

fax ..: 0302185432

web ..: https://www.germanglobaltrade.de

email : berlin@germanglobaltrade.de

Das German Global Trade Forum Berlin fördert den Handel und Investitionen im internationalen Rahmen.

Pressekontakt:

German Global Trade Forum Berlin - Thailand Forum Germany

Eberhard J, Trempel

Burggrafenstr. 3 Burggrafen

Berlin Berlin

fon ..: 01723116595

email : berlin@germanglobaltrade.de