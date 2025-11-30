Gracia Satler veröffentlicht neue Single „Distances“ – eine leise starke Hymne auf die Liebe über weite Entfernungen

Mit „Distances“ präsentiert Gracia Satler einen Song, der die Sehnsucht nach dem Herzensmenschen über große Distanzen hinweg in poetische Klarheit fasst. Die Singer-Songwriterin verbindet sanfte Emotion mit innerer Stärke und schafft damit eine Klangatmosphäre, die feierlich berührt – ohne in Sentimentalität abzudriften.

Getragen von ihrer weichen, warmen Stimme, die mühelos zwischen Leichtigkeit und Ausdruckstiefe wechselt, entfaltet sich „Distances“ als feinziselierte Pop-Ballade mit Tiefgang. Satler besingt die Nähe, die bleibt, wenn Kilometer trennen – und die Hoffnung, die im Herzen verankert bleibt.

Musikalisch überzeugt der Song durch luftige Melodiebögen, klare Arrangements und eine stimmliche Präsenz, die das Gefühl großer Distanz mit einer stillen Intimität füllt.

Mit „Distances“ unterstreicht Gracia Satler einmal mehr ihre Fähigkeit, Emotionen präzise, authentisch und zeitlos einzufangen – ein Song für alle, deren Liebe Wege kennt, aber keine Grenzen.

Für Buchungen steht Gracia Satler über Smart & Nett für Events als Solistin oder mit Show-Band zur Verfügung.

UPC 3618024306083

Release 30.11.2025

Smart & Nett bringen als Label und Musikverlag seit 2016 ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit schwerpunktmäßig deutschsprachigen Künstlern, erobert das Team aus München immer weiter den internationalen Raum.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in welcher Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Talente aus Marketing, Webdesign, Photoshop-Know-how, bildender Kunst und Organisation gebündelt haben. Das vielfältige Potenzial stets neu kombinierbarer Synergieeffekte kommt wiederum dem Label zugute.

Musik steht bei Smart & Nett nicht für sich allein: häufig ist sie verbunden mit Buchprojekten https://smart-und-nett-verlag.de/. Sei es als Song oder gar als komplettes Musical zum Buch und natürlich als Rahmen für Events. Es finden sich zahlreiche Musiker in der Künstleragentur wieder und können für Liveauftritte gebucht werden https://smart-und-nett.de/kuenstleragentur/.