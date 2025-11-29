Neuerscheinung Lesetipp: „Die Märchenstunde der Einsamkeit“ von Bernd Blase - Als Download-Link

„Die Märchenstunde der Einsamkeit“ von Bernd Blase

Einsamkeit ist nicht das Fehlen von Menschen, sondern das Wiederfinden der eigenen Stimme.

Aktuell in der APP: Bernd Blase Coaching als Download für 9,99€. Das Buch zeigt, wie aus Rückzug Kreativität, Klarheit und Selbstmitgefühl wachsen können – ohne die schmerzhafte Seite des Alleinseins zu beschönigen. „Märchenstunde Einsamkeit“ ist damit zugleich Trostbuch, Bilderreise und behutsame Einladung, die eigene Einsamkeit neu zu betrachten.

Potsdam – Was passiert, wenn das Handy schweigt, der Kalender Lücken bekommt und der Stuhl gegenüber am Küchentisch leer bleibt? In seinem neuen Buch „Die Märchenstunde der Einsamkeit“ nimmt der Autor und Künstler Bernd Blase Leserinnen und Leser mit in die zweite Lebenshälfte – dorthin, wo es plötzlich stiller wird und Einsamkeit vom Schreckgespenst zur Gesprächspartnerin werden kann.

Schon im ersten Kapitel („Plötzlich ist es still“) schildert der Ich-Erzähler, wie aus einem ganz normalen Morgen die leise Ahnung entsteht: Vielleicht fange ich an, einsam zu werden. Statt Dramatisierung gibt es genaue Beobachtungen: das Handy als „kleiner schwarzer Grabstein des Soziallebens“, der Flur als „Galerie der Abwesenheiten“ und der erste Satz, den er an den Küchenkalender schreibt: „Heute zum ersten Mal die Einsamkeit verdächtigt. Befund: unklar.“

Sachbuch, Selbstgespräch und psychologische Werkstatt in einem:

„Die Märchenstunde der Einsamkeit“ verbindet erzählerische Szenen, psychologische Einordnungen in einfacher Sprache und konkrete Übungen. Blase unterscheidet klar zwischen Alleinsein, Einsamkeit und sozialer Isolation und zeigt, wie unser Gehirn Stille zunächst als Alarm und später als möglichen Raum für Freiheit lesen kann.

Das Buch ist in fünf Teile gegliedert:

Teil I: Wie wir beginnen, Einsamkeit überhaupt zu „verdächtigen“.

Teil II: Die zweite Lebenshälfte als „Trainingslager der Freiheit“ – mit Episoden vom Arztbesuch über die Blutwerte bis zum radikalen Aufräumen im „Freundschaftsregal“.

Teil III: Die verborgenen Ressourcen der Einsamkeit – Kreativität, innere Stimmen, Anerkennung ohne Dauerpublikum.

Teil IV: Neue Formen von Nähe – von Grenzen ziehen in der Familie bis zum „geteilten Alleinsein“ beim Spaziergang.

Teil V: Die „Gesellschaft der Alleinlebenden“ und der Versuch, eine Kultur des guten Alleinseins zu entwerfen.

Zwischen die Ich-Passagen sind „Fachliche Zwischenbemerkungen“ geschaltet: leicht verständliche Erklärungen zu Stress, Depression, Selbstwert und Anerkennung, die aktuelle psychologische Forschung aufgreifen, ohne in Fachjargon zu verfallen. Dazu kommen „Werkstatt Einsamkeit“–Kästen mit Mini-Übungen wie Geräusch-Inventur, ehrlichem Kalender, sozialem „Speiseplan“ oder persönlichem Notfallplan für dunkle Tage.

Einsamkeit entpathologisieren – ohne sie schönzureden

Blase beschreibt Einsamkeit ausdrücklich nicht nur als „Chance“, sondern bleibt an den schmerzhaften Seiten dran: schlaflose Nächte, körperliche Schmerzen, Sonntage, an denen sich die Wohnung eher wie ein Loch als wie ein Rückzugsort anfühlt. Er zeigt auf, wann Einsamkeit in Depression kippen kann und macht deutlich, dass professionelle Hilfe dann keine Schwäche, sondern Notwendigkeit ist.

Gleichzeitig wendet er sich gegen die reine Defizit-Perspektive vieler Ratgeber und Medienberichte. In Zeiten einer wachsenden Zahl von Einpersonenhaushalten plädiert er für eine „Kultur des guten Alleinseins“ – mit neuen Formen von Wahlverwandtschaft, geteiltem Schweigen und Orten, an denen man allein sein darf, ohne automatisch als „Problemfall“ zu gelten.

„Dieses Buch will Einsamkeit weder dramatisieren noch wegtherapieren“, so Bernd Blase.

„Es ist eine Einladung, die eigene Stille ernst zu nehmen – als Risiko, aber auch als Ressource. Und vielleicht am Ende sagen zu können: Wie gut, dass ich mich habe.“

Zielgruppe

„Die Märchenstunde der Einsamkeit“ richtet sich an

Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die plötzlich mehr Zeit mit sich verbringen – freiwillig oder erzwungen,

Alleinlebende, Verwitwete, Getrennte und „späte Singles“,

sowie an Fachleute aus Beratung, Seelsorge und psychosozialen Berufen, die einen persönlich erzählten, wissenschaftlich fundierten Zugang zum Thema suchen.

Buchdaten

Titel: Die Märchenstunde der Einsamkeit

Autor: Bernd Blase

Verlag: SBW Verlag, Download-Link in der APP

Erscheinungsjahr: 2025

Ausstattung / Umfang / Preis : 9,99€

Pressekontakt

SBW Verlag Bernd Blase

Johann-Goercke-Allee 12

14469 Potsdam, Germany

info@berndblase.de

www.berndblase.de

Bildmaterial (Cover in Druckauflösung) und Rezensionsexemplare stellt der Verlag auf Anfrage gern zur Verfügung.