Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn wissen, wie die Zeit bis zum Weihnachtsfest vergeht! Sie bieten den idealen Adventskalender zum Blättern: kurze Geschichten, pfiffige Reime und einfache, leckere Keksrezepte für die ganze Familie. Dieses bunte Buch steckt voller Geheimnisse, Überraschungen und herzlicher Wärme – perfekt zum Vorlesen und gemeinsamen Nachbacken, um die Vorfreude auf Weihnachten zu zelebrieren.

Buchbeschreibung:

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn möchten Dir das Warten auf Weihnachten verkürzen.

Deshalb haben sie extra Geschichten und Reime geschrieben.

Natürlich gibt es auch Rezepte für Kekse und Plätzchen, denn was wäre die Weihnachtszeit ohne köstliche Leckereien.

Und wer die zwei kennt, weiß, dass sie auch noch die eine oder andere Überraschung für Dich parat haben.

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand

Sprache: ?Deutsch

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 84 Seiten

ISBN-10: 3744890147

ISBN-13: 978-3744890144

Auch als E-Book erhältlich!

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/