Herr Dennehy, Album Pre-Release: “Dark American Highways”

All Eyes on America – zwischen Faszination und Ernüchterung

Amerika: endlose Highways, atemberaubende Landschaften, offene Menschen, der hartnäckige Traum vom Aufstieg – und zugleich zerbröckelnde Industrien, wachsende Obdachlosigkeit, extreme Ungleichheit, Fanatismus und politische Spaltung.

Diese ambivalente Realität verdichtet Herr Dennehy in seiner neuen Single „Dark American Highways“ zu einer düster-poetischen Hymne. Der Song bewegt sich zwischen Country und Postpunk und blickt tief in die Schatten der amerikanischen Geschichte.

Der Münchner Singer-Songwriter mit Wurzeln in Irland, England, Franken und Sizilien verbindet den Geist der Songwriter der Sechziger und Siebziger mit zeitgenössischen Einflüssen wie Frank Turner, David Gray und Damien Rice. Seine Texte richten einen lyrisch-kritischen Blick auf gesellschaftliche und emotionale Bruchlinien.

Über die Antikriegssingle „Yellow And Blue“ (2024), gefolgt von „Moving in Circles“ (2025) und einem Irish-Folk-Cover von „Flowers“ (2025) führt der Weg zum Debütalbum „Best Ignorance“, das Anfang 2026 erscheinen wird.

Produziert wurde „Dark American Highways“ – wie auch das kommende Album – von Stefan Göls (Record Your Music Studios), unterstützt von Dominik Göschel (Drums) und Ben Eifert (Lead Guitar).

Die Single ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Neben seinen eigenen Projekten ist Herr Dennehy auch als Musiker für Events über Smart & Nett buchbar – vom Wohnzimmerkonzert bis zur großen Bühne.

UPC 3618023891696

Release 28.11.2025

Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.