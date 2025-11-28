Cinnamon Hotels & Resorts Maldives startet mit seinem bisher größten Black Friday Sale

Anlässlich des diesjährigen Black Fridays lockt ein wahrhaft paradiesischer Urlaub mit bis zu 80% Rabatt und kostenfreien Hin- und Rücktransfers.

Die Hotel- und Resortkette Cinnamon Maldives hat ihr bisher bedeutendstes Black Friday Angebot gestartet, das Reisenden die Möglichkeit bietet, die Malediven mit einem außergewöhnlichem Preis-Leistungs-Verhältnis zu erleben. Mit bis zu 80% Rabatt auf Aufenthalte und kostenlosen Hin- und Rücktransporten rückt die Schönheit der Malediven für Gäste, die türkisfarbene Lagunen, weichen weißen Sand und die charakteristische Herzlichkeit der Marke suchen, in greifbare Nähe.

Das Black Friday Angebot 2025 beinhaltet zudem eine Auswahl an Direktbuchungs-Vorteilen, die während des Aufenthalts einmalig genutzt werden können. Gäste können je nach Hotel exklusive kulinarische Erlebnisse, Spa-Behandlungen, Meeresausflüge oder Resort-Guthaben auswählen und so ihren Inselurlaub mit zusätzlichem Mehrwert individuell gestalten.

Im wenig besiedelten Vaavu-Atoll bietet das Cinnamon Velifushi Maldives ungestörten Zugang zu einer fabelhaften Unterwasserwelt, einer weiten Lagune und beeindruckenden Ozeanausblicken. Die modernen Wasservillen und das kulinarische Angebot, darunter das renommierte Marlin Restaurant, machen es ideal für Reisende, die Ruhe mit einem Hauch Abenteuer suchen. Direktbucher können ihren Aufenthalt mit einer einzigartigen Delfinsafari aufwerten, einem der Direktbuchungs-Benefits, bei dem man Gruppen von Delfinen in ihrem natürlichen Habitat beobachten kann.

Das weitläufige Inselresort Cinnamon Dhonveli Maldives ist ideal für Familien und Besucher, die eine lebhafte Atmosphäre bevorzugen. Es bietet zahlreiche Aktivitäten für Erwachsene und Kinder, von Wassersport bis zu geführten Ausflügen. Die Nähe zu Malé gestaltet es sowohl für kurze als auch längere Aufenthalte angenehm. Direktbucher erhalten als Benefit eine Schwimm- und Schnorcheltour, bei der sie farbenfrohe Korallenriffe und Meeresbewohner entdecken können.

Als Fünf-Sterne-Adults-Only-Insel bietet Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives eine friedliche Auszeit mit weiten Sandbänken und einem besonderen Insel-Layout. Das Resort richtet sich an Gäste, die Ruhe und Entschleunigung suchen, vor allem Paare. Direktbucher können eine 45-minütige Spa-Behandlung genießen, die traditionelle Techniken mit einer zauberhaften Aussicht auf den Ozean verbindet.

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon ist bekannt für sein leicht zugängliches Hausriff und ist bei Tauchern und Schnorchlern beliebt, die das Meeresleben direkt vom Resort aus erkunden möchten. Die intime Insel und der starke Fokus auf Tauch-Events machen es zum Favoriten für Unterwasserenthusiasten. Direktbucher können eine Sunset-Fishing-Tour unternehmen und die maledivischen Gewässer bei Sonnenuntergang erleben.

Das Black Friday Angebot gilt ab einem Mindestaufenthalt von vier Nächten. Buchungen sind vom 18. November bis 4. Dezember 2025 möglich. Die Aufenthaltszeiträume reichen vom 18. November 2025 bis 30. November 2026, bei Cinnamon Dhonveli Maldives bis zum 31. März 2026.

Weitere Informationen und Buchungen sind auf der speziellen Black Friday Seite unter www.cinnamonhotels.com/book-direct/black-friday-maldives-resorts verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marketing Nastasi

Herr Alexander Nastasi

Keplerstraße 1-3

68723 Schwetzingen

Deutschland

fon ..: 062029453085

web ..: https://marketing-nastasi.de

email : info@marketing-nastasi.de

Über Cinnamon Hotels & Resorts Maldives

Cinnamon Hotels & Resorts ist eine mehrfach ausgezeichnete Hotelmarke, die für

authentische Gastfreundschaft, inspirierendes Design und außergewöhnliche

Urlaubserlebnisse steht. Auf den Malediven betreibt die Gruppe vier exklusive

Resorts, die jeweils durch ihren individuellen Charakter und höchste Servicequalität

überzeugen.

Pressekontakt:

Cinnamon Hotels & Resorts

Herr Sandharu Ferdinando

Vauxhall Street 186

02 Colombo

fon ..: (+94) 77 335 5053

email : sandharu@cinnamonhotels.com