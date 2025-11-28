Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Norderneyer Mörderalbum" von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ein Pfeilmord auf Norderney, ein Fotoalbum voller durchgestrichener Verbrecher - und ein Opfer ohne jedes Kommunikationsgerät. Manno Lewert steht vor einem Rätsel, das näher ist, als ihm lieb ist ...

Ein grotesker Mord, ein Pfeil aus dem Nichts und ein Fotoalbum voller rot markierter Schwerverbrecher: Die Ermittlungen führen Manno Lewert und den eigenwilligen Detektiv von Bröking tief in die Vergangenheit des Opfers. War der Tote Jäger oder Gejagter? Die Spur zeigt auf jemanden, der sich noch auf Norderney aufhält …

Klappentext:

Ist ein altes Fotoalbum voller Mörder der Schlüssel zu einem tödlichen Rätsel? Warum sind hier so viele Fotos rot durchgestrichen?

Kommissar Manno Lewert wird wegen eines besonders grotesken Mords nach Norderney gerufen: Ein Mann wurde von hinten mit einem Pfeil erschossen! Genauso seltsam wie die Tatwaffe war der Tote selbst, als ehemaliger IT-Spezialist hatte er keine Kommunikationsgeräte. Weder Handy noch PC, ja nicht mal einen Fernseher oder einen Festnetzanschluss. Ist die Ursache dafür, dass er unter Verfolgungswahn litt - oder war seine Angst doch berechtigt? Bei der Durchsuchung seines Hauses wird ein Album gefunden. Dort sind auf allen Seiten verschiedene Personen abgebildet. Der Privatdetektiv Wieland von Bröking stellt fest, dass es sich dabei um europaweit bekannte Kriminelle handelt - viele davon wurden umgebracht! War der Tote selbst Privatdetektiv, oder gar ein Auftragsmörder? Die beiden Inselermittler beginnen in der Vergangenheit des Opfers nachzuforschen und machen eine wichtige Entdeckung: Einer der Männer aus dem Album befindet sich auf der Nordseeinsel …

"Norderneyer Mörderalbum" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 13 Euro.

Mehr Informationen zu "Norderneyer Mörderalbum" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0G4BWKHTQ und hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077484683 .

Der Autor:

Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Krimis, Fantasy-Romanen und Jugendbüchern. Seine Romane erreichten eine Gesamtauflage von über 3 Millionen Exemplaren und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Väterlicherseits stammt seine Familie aus Ostfriesland. Sein Großvater war jahrzehntelang Bürgermeister von Twixlum, die dortige Thedastraße ist nach seiner Großmutter benannt. Er selbst lernte als Zehnjähriger auf dem Großen Meer das Segeln und kehrte auch später mit der eigenen Familie immer wieder im Urlaub dorthin zurück. So lag es für ihn nahe, diese Gegend auch zum Schauplatz seiner Kriminalromane zu machen.

Zur Reihe "Die Inselermittler":

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen - so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

