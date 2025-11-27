Drei spezialisierte Fachblogs für Solartechnik, Poolpflege und Gartenmaschinen

Die digitale Fachberatung für Haus- und Gartentechnik erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für Solaranlagen, Poolanlagen und Gartenmaschinen bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Reparaturanleitungen und praktische Wartungstipps.

Das Solarmagazin Solartechnik-Helfer konzentriert sich auf moderne Photovoltaik-Lösungen für Privatanwender. Die Artikel behandeln Balkonkraftwerke, Mini-PV-Anlagen und effiziente Solarspeicher für die Eigenversorgung. Besondere Schwerpunkte liegen auf fachgerechter Installation und Montage, typischen Fehlerquellen und deren Behebung sowie der Optimierung bestehender Anlagen. Von der Auswahl passender Wechselrichter über Speichererweiterungen bis hin zu praktischem Montagezubehör werden alle Facetten der privaten Solarnutzung behandelt.

PoolFixGuide widmet sich der umfassenden Betreuung privater Poolanlagen. Das Online-Magazin präsentiert detaillierte Anleitungen für Pumpen- und Filtertechnik, optimale Wasserchemie und effektive Reinigungsmethoden. Von der Fehlerdiagnose bei Poolpumpen über die richtige Chlordosierung bis hin zu sicheren Abdecksystemen werden alle Aspekte der modernen Poolpflege beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten technische Reparaturen, sinnvolle Aufrüstungen und wichtige Sicherheitsaspekte rund um den heimischen Pool.

Das Technik-Portal Gartenmaschinencheck beleuchtet die professionelle Wartung und Pflege motorisierter Gartenhelfer. Die Artikel reichen von Mähroboter-Programmierung über Hochdruckreiniger-Wartung bis hin zur sicheren Handhabung von Kettensägen und Häckslern. Besondere Schwerpunkte liegen auf vorbeugender Wartung, typischen Reparaturen und fundierter Kaufberatung. Von der richtigen Messerpflege über Wintereinlagerung bis hin zu wichtigem Sicherheitszubehör werden alle relevanten Themen für Gartenmaschinenbesitzer praxisnah behandelt.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch technische Fachkompetenz aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben die Leser über aktuelle Entwicklungen, bewährte Reparaturmethoden und neue Produkte informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen technischen Tiefe.

wavepoint GmbH & Co. KG

Sascha Tiebel

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011

