Drei spezialisierte Fachblogs für Garten, Küche und Cocktails

Wilderwuchs, Kitchenkoenig und Cocktails-Dreams bieten Expertise für Outdoor-Living und Genuss

Die digitale Beratung für Haus und Garten erhält neue Impulse durch drei spezialisierte Online-Magazine, die fundierte Expertise für Gartengestaltung, Küchenausstattung und Cocktailkultur bieten. Die Plattformen liefern regelmäßig neue Fachartikel, Produktempfehlungen und aktuelle Trends.

Das Garten-Magazin Wilderwuchs konzentriert sich auf alle Aspekte der modernen Gartengestaltung und -pflege. Die Artikel behandeln natürliche Sichtschutzlösungen mit Charme, flexible Wohnlandschaften für den Außenbereich und ökologische Stauraum-Konzepte. Besondere Schwerpunkte liegen auf smarten Gartenhelfern wie Mährobotern, nachhaltiger Bewässerungstechnik sowie platzsparenden Gärtnerlösungen für Städter. Von der professionellen Werkzeugpflege über Anzuchtzubehör bis hin zu stimmungsvoller Gartenbeleuchtung werden alle Facetten des modernen Gärtnerns behandelt.

Kitchenkoenig widmet sich der Welt des Kochens, Backens und Servierens. Das Online-Magazin präsentiert moderne Küchenhelfer für Genussmomente, präzise Backtechniken und elegante Servierideen. Von induktionsgeeignetem Kochgeschirr über innovative Backformen bis hin zu praktischen Ordnungssystemen für die Küche werden alle Aspekte der zeitgemäßen Küchenausstattung beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Heißluftfritteusen, nachhaltige Vorratshaltung in Glasdosen und stilvolle Tischdekorationen für besondere Anlässe.

Das Cocktail-Magazin Cocktails-Dreams beleuchtet die vielseitigen Möglichkeiten der Mixologie für Zuhause. Die Artikel reichen von kreativen Signature Drinks und zeitlosen Klassikern bis hin zu professionellem Bar-Equipment und hochwertigen Zutaten. Besondere Schwerpunkte liegen auf der richtigen Glaswahl für verschiedene Drinks, präzisen Ausgießtechniken und der Kunst der perfekten Garnierung. Von fruchtigen Rum-Kreationen über herbe Wacholder-Spirituosen bis hin zu tropischen Mixkunst-Variationen werden alle Facetten der modernen Cocktailkultur behandelt.

Alle drei Magazine zeichnen sich durch kontinuierliche Aktualität aus. Mit mehreren neuen Fachartikeln pro Woche bleiben die Leser über neueste Entwicklungen, Produkte und Trends informiert. Die thematische Spezialisierung ermöglicht eine fundierte Behandlung jedes Bereichs mit der erforderlichen fachlichen Tiefe.

