Posin - das poetische Musik-Debüt von Ilka Posin

Ein Erstlingswerk mit Schmackes

Ilka Posin wuchs in Brandenburg an der Havel auf. Von ihrem Urgroßvater Max, der sich selbst das Geige spielen beibrachte und ihrer Oma Ella, die eine außergewöhnliche Stimme besaß, stammt ihre musikalische Veranlagung. Max flüchtete mit seiner Frau und deren drei Schwestern aus Ostpreußen nach Brandenburg. Ihrer Heimat beraubt, ihrer Musik nach wie vor mit ganzem Herzen zugetan, lud er zu musikalischen Treffen mit anderen Geflüchteten ein. So fühlten sich die Familien beim gemeinsamen Singen ihrer verlorenen Heimat innig verbunden und fanden Trost in den ihnen verbliebenen Liedern. Diese Lieder wurden llka Posins erste wirkliche Begegnung mit Musik.

Mit 8 Jahren ergab sich etwas unfreiwillig Gitarrenunterricht bei einem sehr strengen Lehrer, der die Beziehung zwischen Klein-Ilka & der Gitarre zunächst verkorkste. Zu Fahnenappellen ebenfalls nicht ganz freiwillig vor der gesamten Schule an/auftretend, wurden ihr öffentliche Auftritte lange Zeit vermiest.

Nicht so ihre Freude am Singen. In enger Verbundenheit mit ihrer Oma Ella sangen beide bei jeder erdenklichen Gelegenheit einen Riesenkatalog von alten Volksliedern hoch und runter. Bis sich Posin wieder auf Bühnen und musikalisch in der Öffentlichkeit wohl fühlte, sollten allerdings noch etliche Jahre vergehen.

Entscheidend dafür: Ilka Posins Begegnung mit der Berliner Ausnahmesängerin Simone Reifegerste (Be Mine Or Run). Reifegerste entdeckte Posins Potenzial, schulte ihren Gesang und gründete schließlich mit ihr die Frauenband The Shevettes, in der Ilka Posin sang und Percussion spielte.

Nach einer prägenden Begegnung mit dem Berliner Chansonnier Karl Neukauf ergaben sich etliche musikalische Zusammenarbeiten zwischen den beiden. Mittlerweile schreibt und komponiert Posin selbst. Neukauf als Mentor an ihrer Seite, Posin als Percussionistin bei vielen Live-Auftritten bis heute an seiner Seite. Zu keiner Zeit in Posins Leben und ihrer musikalischen Laufbahn mochte sie sich wirklich entscheiden. Mick Jagger oder Vicky Leandros, Bier oder Campari Orange, Berlin oder Bliesenrade.

Auch ob sie ihre Lieder lieber in deutscher oder englischer Sprache schreibt und singt, kann Posin bis heute nicht sagen.

So ist ihre neue Vinyl-EP mit zwei deutschen & zwei englischen Titeln versehen. Von Karl Neukauf produziert sind ihre sehr bildhaften Texte über Menschen & deren Liebe, Abgründe, Neigungen & Abneigungen mit Neukaufs typisch analog-erdig-roughem Sound. Überraschungen immer inklusive.

Posins Stimme mal zart-zerbrechlich, mal kraftvoll-bestimmt. Wohltuend unprätentiös.

Vier Lieder.

Vier Geschichten.

Viermal fetter Sound.

Viermal Posin at her best.

Darunter auch das deutsch gesungene Lied "Diamantrad", das auch die aktuelle Single aus dem Minialbum/EP ist.

Diese EP gibt es auch digital bei allen Streaming-Diensten und bei Amazon zu kaufen. Die Vinyl-Platte ist bei ihren Live-Auftritten oder via Website kaufbar.

Tracklist Vinyl EP

1. Diamantrad (Text Ilka Posin, Musik Ilka Posin / Karl Neukauf) 4:22

2. Unter weißem Leinen (Text / Musik Ilka Posin) 3:49

3. Live music and cold beer (Text Ilka Posin / John Vaughan, Musik Karl Neukauf) 3:15

4. Never (Text / Musik Ilka Posin) 4:14

EP-/Albumname: Posin

VÖ-Datum: 21. November 2025

Produzent: Karl Neukauf

Label und Labelcode: Oberdeich Records, LC 98844

Mehr Infos gibt es bei ihr auf ihrer Website und den sozialen Medien, wie Facebook und Instagram

Quelle: Büro Ilka Posin

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de