COSMINO: Wenn die Auslastung fehlt – warum Krisen die beste Zeit für Digitalisierung sind

Ein mittelständisches Fertigungsunternehmen investierte früh in eine Cosmino Softwarelösung zur Werkzeugdatenerfassung, um einen hochvarianten Artikel für die Automobilindustrie zuverlässig produzieren zu können. Doch dann kam die Wirtschaftskrise: Der Produktanlauf wurde verschoben, Abrufe blieben hinter den Erwartungen zurück und die Auslastung sank. Aus Kostengründen stoppte das Unternehmen den Rollout – trotz einsatzbereiter Software arbeitete man weiter manuell.

Dieses Muster ist verbreitet: Digitalisiert wird oft erst, wenn Zeit und Geld vorhanden sind – oder wenn der Schmerz groß genug ist. Dabei wären gerade ruhigere Zeiten ideal, um Daten zu erfassen, Prozesse zu verbessern und Mitarbeiter zu schulen. Sobald die Nachfrage zurückkehrt, fehlt für diese Grundlagenarbeit die Zeit.

?Als später die Produktion des variantenreichen Artikels hochlief, wurde ein flexibles, transparentes Werkzeugmanagement dringend gebraucht. Somit wurde es nochmal richtig stressig, um das pausierte Softwareprojekt doch noch abzuschließen und auszurollen. Man war sich sicher: die Software hätte frühzeitig Zeit gespart, durch Montageprozesse geführt und den Überblick über Werkzeuge und Komponenten verbessert.

Fazit: Digitalisierung ist kein kurzfristiger Effizienzbooster, sondern Voraussetzung für effiziente, flexible und langfristig profitable Produktion. Unternehmen sollten investieren, bevor Engpässe entstehen.

