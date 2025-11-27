Brandschutzhelfer-Zertifikate aus 2020 und 2021 laufen ab - jetzt rechtzeitig Schulungen für 2025/2026 planen

Zertifikate vieler Mitarbeitender verlieren in den nächsten Monaten ihre Gültigkeit. Dadurch steigt der Bedarf an aktuellen DGUV-konformen Schulungen mit hohem Praxisanteil.

Villingen-Schwenningen, 24. November 2025. Je nach Ausstellungsdatum verlieren zahlreiche Brandschutzhelfer-Zertifikate aus den Jahren 2020 und 2021 im Laufe der Jahre 2025 bzw. 2026 ihre Gültigkeit. Beisswenger - Schulungskonzepte aus Villingen-Schwenningen hat sein komplettes Seminarprogramm aktualisiert und bietet Betrieben in der Region alle wichtigen DGUV-konformen Qualifizierungen - wahlweise als offene Termine oder als praxisnahe Inhouse-Schulungen.

Viele Unternehmen in Baden-Württemberg stehen in den kommenden Monaten vor einer wichtigen Aufgabe: Zertifikate von Brandschutzhelfern, Sicherheitsbeauftragten und befähigten Personen laufen ab. Gleichzeitig legen die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) und DGUV-Vorschriften weiterhin großen Wert auf aktuelle Nachweise und regelmäßige praktische Übungen.

Beisswenger - Schulungskonzepte hat sein Seminarprogramm rechtzeitig vorbereitet und alle wichtigen DGUV-konformen Schulungen im Angebot. Der hohe Praxisanteil mit dem eigenen Firetrainer wird von den Teilnehmenden besonders geschätzt.

Das aktuelle Seminarangebot umfasst im Bereich Brandschutz:

- Brandschutzhelfer-Ausbildung mit praktischer Löschübung am Firetrainer (1 Tag)

- Brandschutzbeauftragter - Erstschulung (7 Tage)

- Brandschutzbeauftragter - Fortbildung (2 Tage)

Im Bereich Arbeitsschutz werden angeboten:

- Befähigte Person für Regalprüfungen nach DIN EN 15635 (2 Tage)

- Prüfen von Leitern und Tritten - Erstschulung (1 Tag)

- Prüfen von Leitern und Tritten - Fortbildung (½ Tag)

- Sicherheitsbeauftragter - Erstschulung (2 Tage)

- Sicherheitsbeauftragter - Fortbildung (1 Tag)

"Wir erhalten deutlich mehr Anfragen von Betrieben, die jetzt merken, dass ihre Zertifikate ablaufen", sagt Thorsten Fagentzer, Ausbilder bei Beisswenger - Schulungskonzepte.

"Besonders die eintägige Brandschutzhelfer-Schulung mit realen Löschübungen ist gefragt. Die Teilnehmenden sind danach sofort wieder einsatzbereit."

"Frühzeitige Planung zahlt sich aus", ergänzt Katharina Beißwenger. "Unsere Inhouse-Schulungen sparen Reisezeit und lassen sich perfekt auf die eigenen Gefahrenquellen im Betrieb abstimmen."

Aktuelle Termine und Anmeldung unter: www.beisswenger-schulungskonzepte.de/seminare

Beisswenger - Schulungskonzepte aus Villingen-Schwenningen ist spezialisiert auf praxisnahe, gesetzeskonforme Brandschutz- und Arbeitsschutz-Schulungen.

Mit zertifizierten Trainerinnen und Trainern sowie realitätsnahen Übungsszenarien qualifiziert das Unternehmen jährlich hunderte Mitarbeitende aus Handwerk, Industrie und Bürobetrieben - als offene Seminare oder direkt beim Kunden vor Ort.

Weitere Informationen: www.beisswenger-schulungskonzepte.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Beisswenger - Schulungskonzepte

Herr Thorsten Fagentzer

Spohnplatzstraße 4

78052 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: +49 176 5696 4616

web ..: https://beisswenger-schulungskonzepte.de

email : info@beisswenger-schulungskonzepte.de

