CLS Computer startet Black Friday 2025 – Gaming-Highlights, Office-PCs, Laptops und Mini-PCs stark reduziert

CLS Computer eröffnet den Black Friday 2025 mit einer großen Auswahl stark reduzierter PC-Systeme, Laptops, Mini-PCs und Zubehör. Von Einsteiger- bis zu High-End-Systemen ist alles dabei – ideal für Gamer, Kreative und Home-Office-Nutzer, die leistungsstarke PCs suchen.
Top-Angebote im Gaming-Bereich
- Gaming PC – Ryzen 5 + RTX 3050: solider Einstieg für flüssiges 1080p-Gaming.
- Gaming PC – Intel Core i5-12400F + RTX 3050: ausgewogener Allrounder mit überzeugender Preis-Leistung.
- Gaming PC – Ryzen 5 5600X + RTX 3060: ideal für 1440p-Gaming und anspruchsvollere Titel.
- Gaming PC – Intel i5-14600KF + RTX 5060: moderne Mittelklasse mit hoher Zukunftssicherheit.
- High-End-Systeme mit RTX 5070 / RTX 5070 Ti: maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen.
Vorteile der Black Friday-Angebote
- Attraktive Preise: starke Hardware deutlich reduziert – inklusive Prozessoren, Grafikkarten und Komplettsystemen.
- Langlebig und zukunftssicher: geeignet für Gaming, Multimedia und produktives Arbeiten.
- Seriöser deutscher Händler: geprüfte Qualität, volle Garantie und professioneller Support.
Office & Home-Office PCs
- Office PC – AMD Athlon 3000G: €365 statt €422
- Office PC – AMD Ryzen 5 5600GT: €497 statt €548
- Intel Ultra 5 Office PC: €727 statt €775
Geeignet für Büro, Studium, Home-Office und energieeffizientes Arbeiten.
Black Friday Laptop Deals
- Office Laptop 15.6? – Intel N4500: €333 statt €399
- Laptop 15.6? – Intel Core i5-1334U: €555 statt €649
- Laptop 16? – Intel Core Ultra 5 120U: €707 statt €809
- Gaming Laptop 17.3? – Intel Core i7 + RTX 5050: Black Friday Special: €1.247
- Microsoft Surface Laptop 3 (15?): €799 statt €999
Ideale Geräte für Studium, mobiles Arbeiten, Office-Anwendungen und leichtes bis mittleres Gaming.
Mini-PC & Zubehör
- Mini PC – Intel N200: €299 statt €399
- 8-in-1 USB-C Docking-Adapter: €18 statt €39
Über CLS Computer
CLS Computer ist ein etablierter deutscher Anbieter für PC-Systeme, Gaming-Rechner, Office-Hardware und Zubehör. Mit fairen Preisen, transparenter Konfiguration und schneller Lieferung bietet das Unternehmen zuverlässige Lösungen für private und gewerbliche Kunden.
Kontakt
CLS Computer
E-Mail: info@cls-computer.de
