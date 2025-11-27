Startseite CLS Computer startet Black Friday 2025 – Gaming-Highlights, Office-PCs, Laptops und Mini-PCs stark reduziert Pressetext verfasst von MiaGoth am Do, 2025-11-27 06:30. CLS Computer eröffnet den Black Friday 2025 mit einer großen Auswahl stark reduzierter PC-Systeme, Laptops, Mini-PCs und Zubehör. Von Einsteiger- bis zu High-End-Systemen ist alles dabei – ideal für Gamer, Kreative und Home-Office-Nutzer, die leistungsstarke PCs suchen. Top-Angebote im Gaming-Bereich Gaming PC – Ryzen 5 + RTX 3050: solider Einstieg für flüssiges 1080p-Gaming.

solider Einstieg für flüssiges 1080p-Gaming. Gaming PC – Intel Core i5-12400F + RTX 3050: ausgewogener Allrounder mit überzeugender Preis-Leistung.

ausgewogener Allrounder mit überzeugender Preis-Leistung. Gaming PC – Ryzen 5 5600X + RTX 3060: ideal für 1440p-Gaming und anspruchsvollere Titel.

ideal für 1440p-Gaming und anspruchsvollere Titel. Gaming PC – Intel i5-14600KF + RTX 5060: moderne Mittelklasse mit hoher Zukunftssicherheit.

moderne Mittelklasse mit hoher Zukunftssicherheit. High-End-Systeme mit RTX 5070 / RTX 5070 Ti: maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen. Vorteile der Black Friday-Angebote Attraktive Preise: starke Hardware deutlich reduziert – inklusive Prozessoren, Grafikkarten und Komplettsystemen.

starke Hardware deutlich reduziert – inklusive Prozessoren, Grafikkarten und Komplettsystemen. Langlebig und zukunftssicher: geeignet für Gaming, Multimedia und produktives Arbeiten.

geeignet für Gaming, Multimedia und produktives Arbeiten. Seriöser deutscher Händler: geprüfte Qualität, volle Garantie und professioneller Support. Office & Home-Office PCs Office PC – AMD Athlon 3000G: €365 statt €422

€365 statt €422 Office PC – AMD Ryzen 5 5600GT: €497 statt €548

€497 statt €548 Intel Ultra 5 Office PC: €727 statt €775 Geeignet für Büro, Studium, Home-Office und energieeffizientes Arbeiten. Black Friday Laptop Deals Office Laptop 15.6? – Intel N4500: €333 statt €399

€333 statt €399 Laptop 15.6? – Intel Core i5-1334U: €555 statt €649

€555 statt €649 Laptop 16? – Intel Core Ultra 5 120U: €707 statt €809

€707 statt €809 Gaming Laptop 17.3? – Intel Core i7 + RTX 5050: Black Friday Special: €1.247

Black Friday Special: €1.247 Microsoft Surface Laptop 3 (15?): €799 statt €999 Ideale Geräte für Studium, mobiles Arbeiten, Office-Anwendungen und leichtes bis mittleres Gaming. Mini-PC & Zubehör Mini PC – Intel N200: €299 statt €399

€299 statt €399 8-in-1 USB-C Docking-Adapter: €18 statt €39 Über CLS Computer CLS Computer ist ein etablierter deutscher Anbieter für PC-Systeme, Gaming-Rechner, Office-Hardware und Zubehör. Mit fairen Preisen, transparenter Konfiguration und schneller Lieferung bietet das Unternehmen zuverlässige Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Kontakt

CLS Computer

E-Mail: info@cls-computer.de Web: https://cls-computer.de Über MiaGoth Vorname

Dewan Nachname

Shafiqul Islam Adresse

Auf dem Sand 76

68309, Mannheim

Baden-württemberg Homepage

https://cls-computer.de Branche

CLS Hauptfiliale, Auf dem Sand 76, 68309 Mannheim, 0621 / 71 63 591, info@cls-computer.de, Mo-Sa : 09.00 - 19:00 h Komplettes Benutzerprofil betrachten

