CLS Computer startet Black Friday 2025 – Gaming-Highlights, Office-PCs, Laptops und Mini-PCs stark reduziert

Pressetext verfasst von MiaGoth am Do, 2025-11-27 06:30.
CLS Computer eröffnet den Black Friday 2025 mit einer großen Auswahl stark reduzierter PC-Systeme, Laptops, Mini-PCs und Zubehör. Von Einsteiger- bis zu High-End-Systemen ist alles dabei – ideal für Gamer, Kreative und Home-Office-Nutzer, die leistungsstarke PCs suchen.

Top-Angebote im Gaming-Bereich

  • Gaming PC – Ryzen 5 + RTX 3050: solider Einstieg für flüssiges 1080p-Gaming.
  • Gaming PC – Intel Core i5-12400F + RTX 3050: ausgewogener Allrounder mit überzeugender Preis-Leistung.
  • Gaming PC – Ryzen 5 5600X + RTX 3060: ideal für 1440p-Gaming und anspruchsvollere Titel.
  • Gaming PC – Intel i5-14600KF + RTX 5060: moderne Mittelklasse mit hoher Zukunftssicherheit.
  • High-End-Systeme mit RTX 5070 / RTX 5070 Ti: maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen.

Vorteile der Black Friday-Angebote

  • Attraktive Preise: starke Hardware deutlich reduziert – inklusive Prozessoren, Grafikkarten und Komplettsystemen.
  • Langlebig und zukunftssicher: geeignet für Gaming, Multimedia und produktives Arbeiten.
  • Seriöser deutscher Händler: geprüfte Qualität, volle Garantie und professioneller Support.

Office & Home-Office PCs

  • Office PC – AMD Athlon 3000G: €365 statt €422
  • Office PC – AMD Ryzen 5 5600GT: €497 statt €548
  • Intel Ultra 5 Office PC: €727 statt €775

Geeignet für Büro, Studium, Home-Office und energieeffizientes Arbeiten.

Black Friday Laptop Deals

  • Office Laptop 15.6? – Intel N4500: €333 statt €399
  • Laptop 15.6? – Intel Core i5-1334U: €555 statt €649
  • Laptop 16? – Intel Core Ultra 5 120U: €707 statt €809
  • Gaming Laptop 17.3? – Intel Core i7 + RTX 5050: Black Friday Special: €1.247
  • Microsoft Surface Laptop 3 (15?): €799 statt €999

Ideale Geräte für Studium, mobiles Arbeiten, Office-Anwendungen und leichtes bis mittleres Gaming.

Mini-PC & Zubehör

  • Mini PC – Intel N200: €299 statt €399
  • 8-in-1 USB-C Docking-Adapter: €18 statt €39

Über CLS Computer

CLS Computer ist ein etablierter deutscher Anbieter für PC-Systeme, Gaming-Rechner, Office-Hardware und Zubehör. Mit fairen Preisen, transparenter Konfiguration und schneller Lieferung bietet das Unternehmen zuverlässige Lösungen für private und gewerbliche Kunden.

Kontakt
CLS Computer
E-Mail: info@cls-computer.de

Web: https://cls-computer.de

