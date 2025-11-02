Lichtblicke und Vorfreude – warum Kenia-Safarireisen jetzt besonders gut passen

Wenn es im November draußen grau, nass und kalt ist, kann man sich mit der Reiseplanung am besten Wärme ins Haus holen. Die Wintermonate eignen sich traditionell dafür, Fernziele zu vergleichen, Termine zu sichern und die Vorfreude in vollen Zügen zu genießen. Kenia bietet mit seinen wildreichen Parks und tropischen Stränden den perfekten Ausgleich. Für eine ideale Kombination aus Safari und Strandurlaub hat Kenia-Safari-Reisen.de spezielle Reisen entwickelt. Jedes von den Kenia-Spezialisten zusammengestellte Paket kombiniert einen Badeaufenthalt mit einer Safari in Kenia. In kleinen Gruppen von vier bis sechs Mitreisenden pro Jeep können ein oder mehrere sehr unterschiedliche Schutzgebiete besucht werden, beispielsweise Tsavo West, Amboseli und Tsavo Ost. Neben spannenden Tierbeobachtungen sorgen komfortable Hotelanlagen mit zahlreichen Sportmöglichkeiten für den erholsamen Teil der Reise – ein gelungener Mix aus Erlebnis und Entspannung, flankiert von verlässlicher Organisation und ausgebildeten Guides.

Strandgenuss auf der Keniareise – Der Auftakt der kombinierten Kenia-Safari-Reise

Ein gutes Beispiel für eine kombinierte Kenia-Safari-Reise ist die Kombination aus einem Badeaufenthalt im 4-Sterne-Hotel Neptune Paradise Beach Resort & Spa und der viertägigen Tsavo-Amboseli-Compact-Safari. Die im Jahr 2025 teilrenovierte Hotelanlage des Neptune Paradise Beach Resort & Spa liegt direkt am feinsandigen Galu Beach, südlich des bekannten Diani Beach. Die im landestypischen Stil errichteten, zweistöckigen Rundbungalows mit Makuti-Dächern verteilen sich in einem gepflegten Palmengarten. Zwischen den Bungalows und dem Strand liegen ein großer Süßwasserpool mit Kinderbecken sowie eine weitläufige Liegewiese mit kostenlosen Sonnenschirmen und Badetüchern. Die 92 Zimmer sind modern ausgestattet, unter anderem mit Dusche, Föhn, Klimaanlage, Satelliten-TV, Mietsafe, Minikühlschrank und Telefon. Für Abwechslung sorgen Beachvolleyball, Billard, Bogenschießen, Tennis, Tischtennis und Wassergymnastik. Tagsüber unterhält ein Animationsteam die Kenia Reisenden und abends finden Shows statt. Gegen Gebühr können Wellnessanwendungen und Tauchangebote lokaler Anbieter gebucht werden. Golf ist während dieser Kenia Reise im nahegelegenen Leisure Lodge Resort möglich. Für das leibliche Wohl sorgen das Buffetrestaurant Peponi, das à la carte-Restaurant Olive Kitchen am Pool und das Deck Restaurant für Kaffee und Tee. Erfrischende Getränke werden den Kenia Reisenden in der Hauptbar und der Boat Bar serviert. Das nächste Shoppingcenter liegt etwa acht Kilometer entfernt.

Vier Tage, drei Parks in Kenia – Safarireisen mit Tsavo West, Tsavo Ost und Amboseli

Nach einigen Tagen am Strand beginnt der Höhepunkt der Reise: Kenia Wildlife pur. Auf der viertägigen „Tsavo Amboseli Compact Safari” erleben Kenia-Reisende in kurzer Zeit die Vielfalt des afrikanischen Landes. Direkt vom Küstenhotel aus geht es bei dieser Kenia-Safari-Reise zunächst in den grünen, von Vulkanformen geprägten Tsavo-West-Nationalpark zu den Mzima-Springs, wo sich häufig Flusspferde und Krokodile beobachten lassen. Übernachtet wird im Severin Safari Camp oder in der Kilaguni Serena Lodge. Am zweiten Tag führt die Route der Kenia-Safari-Reise über die Chyulu Hills in den Amboseli-Nationalpark. Weite Ebenen, große Elefantenherden und bei klarem Himmel der Kilimanjaro prägen das Bild dieses beeindruckenden Parks. Die Nacht verbringen die Teilnehmer der Kenia-Safari-Reise in der Ol Tukai Lodge oder der Amboseli Serena Lodge. Am dritten Tag geht es für die Kenia-Reisenden in den weitläufigen, dünner bewachsenen Tsavo Ost mit seiner roten Erde und den „roten Elefanten“. Die besten Beobachtungen gelingen den Teilnehmern der Kenia-Safari-Reise sicherlich von der Ashnil Aruba Lodge am Ufer des Aruba-Stausees. Am vierten Tag der Kenia-Safari-Reise steht eine Frühpirsch auf dem Programm, bevor die Rückfahrt an die Küste erfolgt. Die Pirschfahrten erleben die Kenia-Reisenden im komfortablen Landcruiser mit lizenzierten, englischsprachigen Fahrern. Pro Fahrzeug reisen in der Regel vier bis sechs Gäste. Für Notfälle steht der Flying Doctors Service bereit. Auf Wunsch ist ein deutschsprachiger Guide möglich.

Mit 30 Jahren Erfahrung in der Organisation von Kenia-Safaris bietet Safari-Tours eine perfekte Kombination aus Expertise und persönlichem Service. Ein eingespieltes Team mit fundierten Ortskenntnissen sorgt dafür, dass jede Reise einzigartig wird. Regelmäßige Hotel- und Safari-Checks, die Auswertung aktueller Reiseberichte der Kenia-Kunden sowie zuverlässige Partner vor Ort sichern hohe Qualität und besten Service – ergänzt durch eine kompetente, freundliche und schnelle Beratung.

