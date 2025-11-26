Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Schlittenmord auf Wangerooge" von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Ein tödlicher Schlittenunfall entpuppt sich als frostiges Familiengeheimnis: Hinter dem angeblichen Unfall steckt mehr, Spannungen brechen auf - und ein Mann in Gelb taucht immer wieder auf.

Auf Wangerooge endet eine winterliche Schlittenfahrt tödlich - und die verängstigte Tochter des Opfers gesteht sofort die Schuld. Doch die Inselpolizistinnen Nele und Jule spüren schnell: Hinter dem Familienurlaub verbergen sich eisige Spannungen, alte Kränkungen und ein rätselhafter Mann in einer gelben Regenjacke, der immer wieder im Hintergrund auftaucht. Zwischen knirschendem Schnee und Nordseeluft entrollt sich ein Fall, der Wärme und Gänsehaut zugleich bringt.

Klappentext:

Aus welchem Grund endete eine Schlittenfahrt auf Wangerooge tödlich?

»Mein Vater … Er ist tot, und ich bin schuld!« - mit diesen Worten taucht eine völlig verstörte junge Frau in der Strandbar Flamingo auf. Sie führt die Inselpolizistinnen Nele und Jule Hibenga zu einem Pferdeschlitten, unter dem ein Mann liegt. Doch schon bei der ersten Untersuchung wird klar, dass dieser nicht durch einen Unfall starb. Hat die Tochter einen Schock und ist darum nicht in der Lage, zu erzählen, was passiert ist, oder spielt sie ein Mordstheater vor? Bei der Vernehmung der übrigen Familienmitglieder, die ebenfalls auf der Nordseeinsel Urlaub machen, stellt sich heraus, dass es an Spannungen nicht fehlt. Sowohl zwischen ihnen und dem Toten als auch untereinander gab es jede Menge Animositäten. Und wer ist dieser mysteriöse Mann in der gelben Regenjacke, der plötzlich überall auftaucht und in der Nähe des Schlittens gesehen wurde?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0G3Z8QF8Y sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1077529776 .

Die Autorin:

Julia Brunjes ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager - damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Zur Reihe: "Die INSEL Polizistinnen"

Polizeiarbeit als Familiensache? Auf der idyllischen kleinen Insel Wangerooge im ostfriesischen Wattenmeer trifft dies auf jeden Fall zu, denn hier sorgen Kommissarin Nele Hibenga und Polizeimeisterin Jule Hibenga für Recht und Ordnung. Als Dienststellenleiterin verfügt die sympathische und warmherzige Nele über große Erfahrung in der Polizeiarbeit. Ihre kluge und ehrgeizige Tochter Jule steht zwar noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn als Ermittlerin, geht aber umso engagierter an die Sache heran. Als Neles Ehemann und Jules Vater bekommt es Peter Hibenga als Chef der Touristeninformation gelegentlich ebenfalls mit den Fällen »seiner« Polizistinnen zu tun, und er kann durch hilfreiche Hinweise zur Lösung des Rätsels beitragen. Auch die attraktive Inselärztin Corinna Hofmeister hilft nach Kräften dabei, Wangerooge ein Stück weit sicherer zu machen. Nur der Bürgermeister und Strandbarbesitzer Falk Lutter geht Nele Hibenga durch seine mehr oder weniger dezenten Flirtversuche gehörig auf die Nerven.

