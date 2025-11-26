Rockstone News - Vom Sand zur Solar-Unabhängigkeit, Made in Brazil

Die nächste Solar-Supermacht

Homerun Resources Inc. (TSXV: HMR; WKN: A3CYRW) setzt eine Vision um, die noch vor wenigen Jahren unerreichbar schien: Den Aufbau der ersten vollständig integrierten Solarglas-Wertschöpfungskette Brasiliens.

Mit der Kontrolle über Santa Maria Eterna - einen der weltweit reinsten und größten Silicasand-Distrikte - und einer Solarglasfabrik, für die bereits eine vollständige Bankfähige Machbarkeitsstudie erstellt wird, steht Homerun im Zentrum einer globalen Solar-Investitionswelle im Volumen von fast einer halben Billion US-Dollar.

Diese seltene Kombination aus Größe, Reinheit und vertikaler Integration verschafft Homerun einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber Projekten in Australien, Kanada oder anderen Regionen, die mit höheren Verunreinigungen, komplexeren Genehmigungsverfahren und deutlich höheren CAPEX-Anforderungen konfrontiert sind.

Die globale Energiewende beschleunigt sich - und Solarenergie führt diesen Wandel an. Im Jahr 2025 werden die weltweiten Investitionen im Solarsektor voraussichtlich über 450 Milliarden USD liegen und damit zur größten einzelnen Kategorie der Stromerzeugungsinvestitionen weltweit werden.

Brasilien hat sich als einer der am schnellsten wachsenden Solarmärkte der Welt etabliert. Bereits heute zählt das Land zu den größten Solarnationen weltweit, verzeichnete 2024 ein Wachstum von 40% und verfügt über 113 GW an Projekten in der Vorbauphase - weltweit nur von China übertroffen. Doch trotz dieses Booms importiert Brasilien weiterhin nahezu alle Solarmodule - einschließlich des Glases.

Homerun ändert das.

Mit der Konsolidierung und Sicherung der Kontrolle über den Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt - einer der größten und reinsten Silicaressourcen weltweit - und einer laufenden Machbarkeitsstudie für die Solarglasfabrik in Bahia legt Homerun das Fundament für Brasiliens Solar-Unabhängigkeit und positioniert sich als entscheidende Verbindung zwischen Geologie, Industriepolitik und Marktnachfrage.

Für Investoren ist die Botschaft klar: Brasiliens Solarboom braucht eine heimische Lieferkette - und Homerun verfügt über die Schlüsselressource und arbeitet strategisch am Aufbau der nachgelagerten Fabrik, um die Vision zu realisieren, die eine ganze Industrie tragen wird.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.061.179

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,85 CAD (25.11.2025)

Marktkapitalisierung: 55 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,476 EUR (25.11.2025)

Marktkapitalisierung: 31 Mio. EUR

Über den Autor

Stephan Bogner bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Kontakt

Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Müligässli 1, 8598 Bottighofen

Schweiz

Telefon: +41-71-5896911

Email: info@rockstone-news.de

Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für tatsächliche Entwicklungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen abweichen. Faktoren hierfür können u.a. Marktbedingungen, Finanzierung, Genehmigungen, technische Herausforderungen, Projektverzögerungen, Gegenparteirisiken, Rohstoffpreise, politische Veränderungen oder operative Risiken sein. Alle Informationen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen, die als zuverlässig gelten, jedoch nicht unabhängig verifiziert wurden. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Dieser Bericht stellt keine Finanzanalyse, Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen in kleine, wenig gehandelte Unternehmen sind risikoreich und können zu einem Totalverlust führen. Leser sollten vor Investmententscheidungen einen lizenzierten Finanzberater konsultieren. Der Autor wurde für die Erstellung, Veröffentlichung und Verbreitung dieses Berichts von Homerun Resources Inc. vergütet und hält zudem Wertpapiere vom beschriebenen Unternehmen, was zu Interessenkonflikten führt. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Werbe- und Informationszwecken. Lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Bericht.

