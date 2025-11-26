Ángel Dorado veröffentlicht "Glocken Bim Bam Tralala"

Ein Weihnachtssong für alle, die vom Kitsch genug haben

Mit "Glocken Bim Bam Tralala" liefert Ángel Dorado einen Weihnachtstitel, der sich bewusst vom üblichen Glitzer- und Lametta-Wahnsinn absetzt. Der Song richtet sich an alle, die jedes Jahr zwischen Kaufhausmusik, Plastikdeko und Dauerbesinnlichkeit das gleiche denken: Es wäre eigentlich viel schöner, wenn es einfach echt wäre.

Produziert, getextet und komponiert von Denny Schönemann, bricht der Titel humorvoll mit dem klassischen Weihnachtsklischee. Statt "Disney-Weihnachten" gibt es einen ehrlichen Blick aufs Fest - mit einem Lächeln, einem kleinen Seitenhieb und dem Wunsch nach Nähe, der ohne Kitsch auskommt.

Ángel Dorado verleiht dem Song die passende Stimme: warm, leicht ironisch und genau auf den Punkt. "Glocken Bim Bam Tralala" ist kein Weihnachtlied zum Überzuckern, sondern eines zum Durchatmen. Für alle, die Weihnachten mögen - nur eben nicht die Show drum herum.

Der Song ist ab dem 28.11.25 auf allen digitalen Plattformen.

Text und Musik: Denny Schönemann

Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861

Quelle: Lieblingsschlager

