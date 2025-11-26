Green Bridge Metals schließt erste Aktienzahlung in Höhe von 2 Millionen Dollar im Rahmen der Vereinbarung mit Encampment Minera

Vancouver, Kanada - 25. November 2025 - Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Bezug auf seine Pressemitteilung vom 14. Juli 2025 die erste Aktienzahlung (die erste Aktienzahlung) gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung vom 8. Mai 2025 mit Encampment Minerals, Inc. (die endgültige Vereinbarung) abgeschlossen hat, wobei 22.222.222 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem angenommenen Preis von 0,09 Dollar pro Einheit ausgegeben wurden, was einem Gesamtwert von 2.000.000 Dollar entspricht. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie (eine Aktie) und einem halben (1/2) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,15 Dollar innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum.

Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum und unterliegen darüber hinaus den Bedingungen der freiwilligen Treuhandvereinbarung, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung geschlossen wurde, wobei 25 % nach Ablauf der gesetzlichen Haltefrist und weitere 25 % jeweils nach Ablauf von 6, 12 und 18 Monaten nach dem Ausgabedatum freigegeben werden.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an kritischen Mineralen reichen Projekten und die Erschließung der South Contact Zone (die Liegenschaft) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth (Minnesota) konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen an Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, der in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen beherbergt ist. Die Liegenschaft hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zukunftsgerichtete Aussagen). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die geplante nicht vermittelte Privatplatzierung.

Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die diesen Aussagen oder Informationen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung als zutreffend erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen über den möglichen Abschluss der Privatplatzierung, den erwarteten Abschlusszeitpunkt und die Verwendung der Erlöse daraus. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Privatplatzierung möglicherweise nicht zu den hierin dargelegten Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

