Nexus Uranium tritt der South Dakota Mineral Industries Association bei

Vancouver, British Columbia - 25. November 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nun Mitglied der South Dakota Mineral Industries Association (SDMIA) ist, eines gemeinsamen Sprachrohrs der Mineralindustrie in South Dakota.

Die Mitgliedschaft steht im Einklang mit den sich intensivierenden Uranexplorationsaktivitäten von Nexus in South Dakota, wo das Unternehmen zwei strategische Uranprojekte kontrolliert. Mit diesen Projekten ist Nexus ein bedeutender Akteur im Uranerschließungssektor in South Dakota.

Der Beitritt zur SDMIA trägt unserer Verpflichtung zu einer verantwortungsbewussten Mineralerschließung in South Dakota und unserer Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit mit Industriepartnern, örtlichen Gemeinden und politischen Entscheidungsträgern Rechnung, so Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus Uranium. Im Zuge des Ausbaus unserer Uranprojekte in South Dakota wird diese Mitgliedschaft eine wichtige Plattform bieten, zur Bergbautradition des Bundesstaates beizutragen und zugleich zu gewährleisten, dass wir uns in Bezug auf Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden an bewährten Vorgehensweisen orientieren.

Der Zeitpunkt dieser Mitgliedschaft ist bedeutsam, denn die Vereinigten Staaten wollen ihre inländischen Lieferketten für kritische Mineralien stärken, wobei Uran für die Energiesicherheit und den Übergang der Nation zu sauberer Energie ausschlaggebend ist.

Über die SDMIA

Die South Dakota Mineral Industries Association wurde 2022 eingerichtet und dient als bundesstaatliches und nationales Sprachrohr der Bergbaubranche in South Dakota. Die SDMIA hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bergbauerbe von Weltklasse und die Partner im Rohstoffbereich in South Dakota zu würdigen, indem sie eine sichere, nachhaltige und verantwortungsbewusste Mineralressourcenerschließung durch Aufklärung, Interessenvertretung und einen sinnvollen Austausch mit Pädagogen, örtlichen Gemeinden, politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit fördert. Zu den namhaften bestehenden Mitgliedern gehören enCore Energy, Barrick, Dakota Gold und Solitario Resources.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien im Bereich der grünen Energie konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Uranprojekte in den USA: Chord und Wolf Canyon in South Dakota, South Pass und Great Divide Basin in Wyoming sowie Wray Mesa in Utah. Diese Projekte wurden in der Vergangenheit bereits umfassend erkundet und befinden sich in vielversprechenden Erschließungsgebieten. Nexus besitzt außerdem das Uranprojekt Mann Lake im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Nach der kürzlich erfolgten Fusion mit Basin Uranium Corp. hat Nexus ein Portfolio von Uranvorkommen in fortgeschrittenem Stadium konsolidiert, die von der steigenden Nachfrage nach Kernenergie und der inländischen Uranproduktion profitieren sollten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

info@nexusuranium.com

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Erschließungsplänen des Unternehmens, zum Potenzial für Uranmineralisierungen und zu den künftigen Aktivitäten des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, antizipiert, glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, oder werden, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nexus Uranium Corp.

Joel Leonard

503 - 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@nexusuranium.com

Pressekontakt:

Nexus Uranium Corp.

Joel Leonard

503 - 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@nexusuranium.com