HÖRLAND Hörakustik bietet maximale Diskretion mit Signia Insio Charge&Go CIC IX

Ein Hörgerät muss nicht nur technisch Höchstleistungen erbringen, es muss vor allen Dingen nach Möglichkeit komplett in den Hintergrund treten.

Mit dem Insio Charge&Go CIC IX dem kleinsten Signia Im-Ohr-Hörgerät bietet HÖRLAND Komfort und Diskretion.

Ein Hörgerät zu tragen ist bis heute für viele Schwerhörige schambesetzt. Während Fehlsichtigkeit weitgehend als alltäglich angesehen wird, wird Schwerhörigkeit vielfach tabuisiert. Gleichzeitig werden Betroffene im Alltag mit zunehmender Schwerhörigkeit deutlich eingeschränkt und erleben nicht selten soziale Isolation. Moderne Hörgeräte schaffen hier technisch Abhilfe und sind in der Lage, Schwerhörigen die Teilhabe am alltäglichen Leben zu ermöglichen. So leistungsfähig Hörgeräte damit sind, so wenig möchten Nutzer jedoch in den meisten Fällen offenbaren, dass sie darauf angewiesen sind. Außerdem soll ein Hörgerät nach Möglichkeit auch nach längerem Tragen nicht als unangenehm oder störend empfunden werden und möglichst unsichtbar und unbemerkt, aber zuverlässig seine Aufgaben erfüllen. Mit dem Insio Charge&Go CIC IX von Signia bietet HÖRLAND Hörakustik in Oberfranken und der Oberpfalz ein modernes Premium-Hörgerät, das all diesen Anforderungen gerecht wird.

Spitzenaudiologie im Miniaturformat

Als Im-Ohr-Hörgerät setzt das Insio Charge&Go CIC IX auf kompakte Abmessungen und dezentes Erscheinungsbild. Im Gegensatz zu konventionellen Hinter-dem-Ohr-Geräten bleibt das Insio Charge&Go CIC IX unabhängig von Frisur und Blickwinkel fast unsichtbar und fällt auf den ersten flüchtigen Blick kaum ins Auge. Gleichzeitig bietet die diskrete Hörlösung auf kleinstem Raum beeindruckende Technik auf höchstem Niveau.

Ein binaurales OneMic-Richtmikrofon fängt vor allen Dingen Sprache aus dem für Unterhaltungen bevorzugten Gesichtsfeld auf und hebt sie aus störenden Umgebungsgeräuschen heraus. Damit werden die für Schwerhörige besonders anspruchsvollen Sprachfrequenzen gezielt verstärkt und die aktive Teilnahme an Gesprächen ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Im-Ohr-Hörgeräten wird der Sprachkontrast damit bis zu 5-mal verbessert.

Maximalen Bedienkomfort bietet das Insio Charge&Go CIC IX in Verbindung mit der Signia Smartphone-App, über die Funktionen wie die Lautstärke und unterschiedliche Hörprogramme intuitiv eingestellt werden können. Alternativ ermöglicht auch die miniPocket Fernbedienung eine schnelle und unauffällige Konfiguration der technischen Funktionen.

Trotz seiner geringen Größe besitzt das Insio Charge&Go CIC IX einen leistungsstarken eingebauten Akku für bis zu 35 Stunden Nutzungsdauer. Über das zugehörige Ladeetui mit ebenfalls integrierten Akku kann das Hörgerät auch unterwegs bis zu dreimal vollständig aufgeladen werden, sodass auch auf Reisen für mehrere Tage ohne Netzstromversorgung die volle Funktionsfähigkeit gewährleistet wird.

Als Maßanfertigung passt sich das Insio Charge&Go CIC IX dabei optimal der individuellen Form des Ohrs an, garantiert höchsten Tragekomfort, maximale Sicherheit und optimale Audioübertragung. Damit ist das Insio Charge&Go CIC IX die Königsklasse der Signia Hörgeräte und übertrifft damit noch das Silk Charge&Go IX, das bei vergleichbaren Leistungsmerkmalen auf die Maßfertigung verzichtet und als Instant-Fit-Variante ohne individuellen Abdruck an das Ohr angepasst werden kann.

Kleine Lösung ganz groß: HÖRLAND präsentiert das Insio Charge&Go CIC IX

In seinen 5 Fachgeschäften in Oberfranken und der Oberpfalz findet HÖRLAND Hörakustik maßgeschneiderte Lösungen für eine optimale Hörversorgung. Vom kostenlosen Hörtest bis zum Wartung der Hörgeräte in eigener Werkstatt bietet HÖRLAND ein umfassendes Angebot rund um das Thema besseres Hören für Kunden aus allen Altersklassen.

Mit dem Insio Charge&Go CIC IX von Signia präsentiert HÖRLAND eine diskrete Hörlösung der höchsten Liga. Interessierte haben in allen Filialen die Möglichkeit, die kleinsten Signia Im-Ohr-Hörgeräte kennenzulernen und zu testen. Eine Terminvereinbarung ist über HÖRLAND möglich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hörland GmbH

Herr Gerd Hilscher

Leopoldstr. 11a

95615 Marktredwitz

Deutschland

fon ..: 0 92 31 - 97 38 96-0

fax ..: 0 92 31 - 97 38 96-66

web ..: https://hoerland.de

email : marktredwitz@hoerland.de

Hörland ist ein regionales Hörakustikunternehmen mit Fachgeschäften in Hof, Münchberg, Rehau, Marktredwitz und Waldsassen. Das Team bietet kostenlose Hörtests, unverbindliches Probetragen, Hausbesuche, Pädakustik (Hörland Kids), Hörtherapie inkl. RENOVA-Hörtraining, individuellen Gehörschutz sowie Wartung und Reparaturen in der eigenen Werkstatt. Als Partner führender Hersteller - u. a. MED-EL Service Partner - verbindet Hörland persönliche Beratung mit moderner Hörtechnik: von der ersten Analyse bis zur langfristigen Nachbetreuung. Mehr unter hoerland.de.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: 08134 547 99 35

web ..: https://www.getaweb.de/

email : info@getaweb.de