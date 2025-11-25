FRENZEL erobert Benelux: Premiumlikör begeistert bei Schramowski Getränke

Belgische und niederländische Kunden reisen gezielt an - Vorgemischter Negroni-Cocktail entwickelt sich zum Verkaufsschlager

Wuppertal, 25. November 2025 - Johannes Frenzel verzeichnet einen beachtlichen Erfolg bei der internationalen Markterschließung: Bei einer Verkostungsaktion am vergangenen Samstag bei Schramowski Getränke zeigten rund 90 Prozent der Besucher grenzüberschreitendes Kaufinteresse aus Belgien und den Niederlanden. Besonders die neu präsentierte Negroni-Variante stieß auf große Resonanz.

Internationale Kundschaft zeigt hohes Interesse an Premium-Spirituose

Die Verkostungsaktion bei Schramowski Getränke, einem etablierten Getränkehändler im Grenzgebiet, entwickelte sich zum Publikumsmagneten für internationale Besucher. "Die hohe Anzahl belgischer und niederländischer Kunden hat unsere Erwartungen übertroffen", erklärt das FRENZEL-Team. Präsentiert wurden drei verschiedene Servierformen des FRENZEL Grapefruit-Likörs: pur, als Prosecco-Mix sowie mit Tonic Water.

Vorgemischter Negroni als Überraschungshit

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete die Premiere eines vorgemischten FRENZEL-Negroni. Die positive Reaktion der Kundschaft führte zu spontanen Kaufwünschen für das fertig gemixte Cocktail-Produkt. "Die Nachfrage nach dem vorgemischten Negroni zum Mitnehmen war so stark, dass wir dieses Produkt nun in unser Portfolio aufnehmen werden", so das Unternehmen.

Natürliche Inhaltsstoffe als Qualitätsmerkmal

Das Erfolgsrezept von FRENZEL liegt in der konsequenten Produktphilosophie: Die Spirituosen werden professionell in Deutschland bei einem Abfüller ohne künstliche Farb- und Geschmacksstoffe hergestellt. Diese Positionierung im Premium-Segment trifft den aktuellen Verbrauchertrend nach authentischen, transparenten Produkten. Für den Fachhandel und die Gastronomie ein klares Alleinstellungsmerkmal.

Expansion in den Benelux-Raum geplant

Aufgrund der positiven Resonanz plant FRENZEL den gezielten Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Belgien und den Niederlanden. Interessierte Händler und Gastronomiebetriebe können sich direkt mit dem Unternehmen in Verbindung setzen. Endkunden finden das vollständige Sortiment im Online-Shop unter www.frenzel.com/shop .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL ist Produzent mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe und authentischen Geschmack. Das Unternehmen verzichtet konsequent auf künstliche Zusatzstoffe und positioniert sich im gehobenen Preissegment. Der FRENZEL Grapefruit-Likör bildet das Kernsortiment, ergänzt durch verschiedene Mix-Varianten und Cocktail-Kreationen.

