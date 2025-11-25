WEDEON GmbH stärkt das Ruhrgebiet: Neuer Standort für Webdesign, SEO & GEO in Duisburg

WEDEON in Duisburg: SEO- und GEO-starke WordPress-Websites für bessere Sichtbarkeit in Google & KI - inklusive kostenloser Erstberatung und unverbindlichem Angebot.

Duisburg, 25. November 2025 - Die WEDEON GmbH baut ihr regionales Engagement weiter aus und eröffnet einen neuen Standort in Duisburg. Unter der Marke Webdesign Duisburg unterstützt das Team künftig Unternehmen, Selbstständige und Organisationen in Duisburg und dem gesamten Ruhrgebiet mit maßgeschneidertem Webdesign, professioneller Suchmaschinenoptimierung (SEO) und moderner Generative Engine Optimization (GEO) für bessere Auffindbarkeit in KI-Systemen.

Im Fokus stehen individuelle, leistungsstarke Websites auf Basis von WordPress - von der ersten Idee über das Design bis zur technischen Umsetzung. Ergänzend bietet WEDEON auf Wunsch auch Projekte mit anderen gängigen CMS wie Joomla an. SEO ist dabei kein Zusatz, sondern wird von Beginn an konsequent mitgedacht: von der Struktur über Inhalte bis hin zu schnellen Ladezeiten und responsivem Design. Parallel dazu optimiert WEDEON Inhalte gezielt für KI-gestützte Such- und Antwortsysteme (GEO), damit Unternehmen nicht nur in der klassischen Google-Suche, sondern auch in generativen KI-Antworten sichtbar werden.

"Duisburg und das Ruhrgebiet sind wirtschaftlich enorm spannend. Mit unserem neuen Standort möchten wir Unternehmen hier unterstützen, online besser gefunden zu werden - in Google, aber auch in modernen KI-Systemen", sagt die Geschäftsführung der WEDEON GmbH. "Besonders wichtig ist uns eine ehrliche, verständliche Beratung - inklusive kostenloser Erstberatung und unverbindlichem Angebot."

SEO- und GEO-starke WordPress-Websites für Duisburg

Das Leistungsportfolio am Standort Duisburg umfasst unter anderem:

- Individuelle WordPress-Websites für Dienstleister, Handwerk, Mittelstand und lokale Marken - abgestimmt auf Zielgruppe, Branche und Corporate Design.

- Technisch saubere Umsetzung mit modernem CMS, responsivem Design und Fokus auf Benutzerfreundlichkeit sowie Performance.

- Professionelle Suchmaschinenoptimierung (SEO): strukturierte Seitenarchitektur, optimierte Überschriften und Meta-Daten sowie suchmaschinenoptimierte Texte für bessere Rankings.

- Generative Engine Optimization (GEO): Inhalte und Strukturen werden so aufbereitet, dass sie von KI-Systemen besser verstanden, zitiert und in Antworten verwendet werden - etwa in KI-Suchassistenten oder Chatbots.

- Texterstellung für Inhalte, die sowohl Google, generative KI als auch Kundinnen und Kunden überzeugen.

Mit einem strukturierten SEO- und GEO-Setup wird bereits in der Konzeptionsphase die Grundlage für nachhaltige Sichtbarkeit gelegt - von sauberer Struktur und interner Verlinkung über Keyword-Strategie bis hin zu Inhalten, die ideal für Suchmaschinen und KI-Engines aufbereitet sind.

Kostenlose Erstberatung & unverbindliches Angebot

Der Einstieg in ein Projekt erfolgt über ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch, in dem Wünsche, Ziele und Anforderungen gemeinsam durchgesprochen werden. Auf dieser Basis erstellt WEDEON ein transparentes, individuelles Angebot - ebenfalls unverbindlich.

Im Erstgespräch werden unter anderem geklärt:

- Ausgangssituation und Zielgruppe

- Umfang und Funktionen der Website

- Designwünsche und Corporate Design

- Ziele in SEO und GEO (z. B. lokale Sichtbarkeit, Leadgenerierung, Präsenz in KI-Antworten)

Langfristige Partnerschaft statt Einmal-Projekt

WEDEON begleitet Kundinnen und Kunden in Duisburg über den gesamten Projektverlauf hinweg:

- Beratung & Konzept - Analyse der Anforderungen und Ziele in einem unverbindlichen Gespräch.

- Design & Entwicklung - Erstellung eines maßgeschneiderten Layouts und Umsetzung in WordPress.

- SEO, GEO & Inhalte - Integration suchmaschinenoptimierter und KI-freundlicher Texte sowie technisches SEO-/GEO-Setup.

- Launch & Wartung - Begleitung beim Livegang sowie fortlaufende Pflege und technische Aktualisierungen.

- CMS-Schulungen - Praxisnahe Einweisungen, damit Inhalte später eigenständig gepflegt werden können.

Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit, bei der Websites nicht nur "fertiggestellt", sondern kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Entwicklungen in Suchmaschinen und KI angepasst werden.

Einladung an Unternehmen in Duisburg und im Ruhrgebiet

Ob Relaunch bestehender Seiten, kompletter Neustart oder gezielte Optimierung in SEO und GEO: Unternehmen im Raum Duisburg sind herzlich eingeladen, sich für eine kostenlose Erstberatung mit unverbindlichem Angebot an WEDEON zu wenden.

Über WEDEON / Webdesign Duisburg

Die WEDEON GmbH unterstützt Unternehmen mit professionellem Webdesign, Webentwicklung, SEO und GEO im Ruhrgebiet. Mit Webdesign Duisburg bietet das Team individuelle WordPress-Websites, technische Umsetzung, langfristige Wartung sowie persönliche Beratung - von der ersten Idee bis zur laufenden Optimierung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Webdesign Duisburg - WEDEON GmbH

Herr Robert Rosenberg

Centroallee 273-277

46047 Oberhausen-Duisburg

Deutschland

fon ..: 0208 20777090

web ..: https://webdesign-duisburg.eu/

email : info@webdesign-duisburg.eu

Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

